"Китайский Нострадамус" предупредил о трех ключевых факторах в войне между Ираном и США

Китайско-канадский профессор и аналитик Цзян Сюэтинь, называемый "китайским Нострадамусом", заявил, что будущее конфликта между США и Ираном может зависеть от трех ключевых факторов. По его мнению, именно они определят не только исход войны, но и баланс сил в мире после нее.

Профессор Цзян Сюэтинь. Фото из открытых источников

Цзян Сюэтинь известен своими геополитическими прогнозами, публикуемыми им на YouTube-канале Predictive History. Профессор утверждает, что ранее уже предусматривал ряд политических событий, включая возвращение Дональда Трампа к власти в США и обострение напряженности между Вашингтоном и Тегераном. После недавних ударов США и Израиля по иранским ядерным объектам его старые прогнозы вновь обрели популярность.

Начнут ли США наземное вторжение

Первый фактор, который, по мнению Цзян Сюэтина, определит развитие войны, это возможность наземной операции США. Боевые действия ведутся преимущественно с помощью ракетных и авиационных ударов. Однако полномасштабное наземное вторжение может вовлечь Вашингтон в длительную войну.

"Пока это остается воздушной войной, США могут вывести войска с Ближнего Востока. Они проиграют эту войну, но потери не будут катастрофическими. Если бы они решили начать наземное вторжение, оно очень быстро обострилось бы, и они остались бы в ловушке в Иране на следующие 5-10 лет", — считает ученый.

Вопросы ядерного оружия

Профессор называет вторым фактором риска применения ядерного оружия. Цзян отмечает, что после завершения Второй мировой войны ядерное оружие больше не использовалось в боевых условиях, и это стало своеобразным глобальным табу.

Цзян предупреждает, что "если Израиль применит тактическое ядерное оружие, он нарушит это универсальное правило и мы можем оказаться в ядерном апокалипсисе". В то же время он убежден, что применение ядерного оружия маловероятно.

"Я на 100% уверен, что ядерное оружие не будет применено в это время в этой войне. Если я ошибаюсь, я прошу прощения у всего мира… мы все равно умрем, поэтому это не будет иметь значения", — заявил профессор.

Роль мечети Аль-Акса

Третьим фактором "китайский Нострадамус" называет ситуацию вокруг мечети Аль-Акса в Иерусалиме, являющейся одним из самых святых мест ислама. По его мнению, любая угроза или разрушение этой святыни может повлечь за собой масштабную эскалацию конфликта.

По словам аналитика, подобный сценарий способен вызвать резкую реакцию мусульманского мира и превратить локальную войну в более широкий международный конфликт с привлечением более 2 млрд мусульман.

Цзян Сюэтинь заключает, что именно эти три фактора "определят будущее мира".

