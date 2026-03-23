Кронпринц Ирана в изгнании обратился к Трампу с предложением: детали

Кронпринц Ирана в изгнании Реза Пехлеви призвал США и их союзников уничтожить существующий иранский режим. Однако он попросил избегать ударов по гражданской инфраструктуре страны на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Реза Пехлеви. Фото: Thomas Padilla/AP

Сын последнего иранского шаха Реза Пехлеви в социальной сети X обратился непосредственно к президенту США Дональду Трампу и премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. В своем обращении Пехлеви подчеркнул, что объекты жизнеобеспечения, в частности энергетика, транспорт и коммунальная инфраструктура, должны быть сохранены для будущего восстановления страны. По его словам, эти объекты принадлежат иранскому народу, а не власти.

"Иран должен быть защищен. Режим должен быть ликвидирован. Я прошу президента Трампа и премьер-министра Нетаньяху продолжать преследовать режим и его репрессивный аппарат, одновременно сохраняя гражданскую инфраструктуру, которая понадобится иранцам для восстановления нашей страны", – заявил Пехлеви.

В то же время перспективы политической роли самого Пехлева остаются неопределенными. Как пишет The New Yorker, Трамп и его советники называют Пехлеви "принцем-неудачником". По оценкам американской разведки, ему не хватает внутренних связей в стране, чтобы бросить серьезный вызов нынешним властям.

В первые дни после начала войны в Иране Трамп также критически отнесся к Резе Пехлеве. Американский лидер сказал, "не знаю, примет ли его страна его лидерство", ведь в Вашингтоне предпочитают выбрать того, кто уже находится в Иране.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США предупредили союзников о готовности захватить новые территории.

Также "Комментарии" писали, почему ближайшая неделя может стать решающей в войне в Иране.