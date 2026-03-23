Кронпринц Ірану у вигнанні звернувся до Трампа з пропозицією: деталі
Кронпринц Ірану у вигнанні звернувся до Трампа з пропозицією: деталі

Реза Пехлеві закликав Трампа уникати ударів по цивільній інфраструктурі Ірану та повалити режим в країні.

23 березня 2026, 10:15
Кронпринц Ірану у вигнанні Реза Пехлеві закликав США та їхніх союзників знищити існуючий іранський режим. Однак попросив уникати ударів по цивільній інфраструктурі країни на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході. 

Реза Пехлеві. Фото: Thomas Padilla/AP

Син останнього іранського шаха Реза Пехлеві у соціальній мережі X звернувся безпосередньо до президента США Дональда Трампа та прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу. У своєму зверненні Пехлеві наголосив, що об’єкти життєзабезпечення, зокрема енергетика, транспорт і комунальна інфраструктура, мають бути збережені для майбутнього відновлення країни. За його словами, ці об’єкти належать іранському народу, а не владі. 

"Іран має бути захищений. Режим має бути ліквідований. Я прошу президента Трампа та прем'єр-міністра Нетаньягу продовжувати переслідувати режим та його репресивний апарат, водночас зберігаючи цивільну інфраструктуру, яка знадобиться іранцям для відбудови нашої країни", – заявив Пехлеві.

Водночас перспективи політичної ролі самого Пехлеві залишаються невизначеними. Як пише The New Yorker, Трамп та його радники називають Пехлеві "принцом-невдахою". За оцінками американської розвідки, йому бракує внутрішніх зв’язків у країні, щоб кинути серйозний виклик нинішній владі.

У перші дні після початку війни в Ірані Трамп також критично поставився до Рези Пехлеві. Американський лідер сказав, "не знаю, чи прийме його країна його лідерство", адже у Вашингтоні вважають за краще обрати того, хто вже перебуває в Ірані.

США попередили союзників про готовність захопити нові території.

найближчий тиждень може стати вирішальним у війні в Ірані.



Джерело: https://x.com/PahlaviReza/status/2035738681445912637
