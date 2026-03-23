Кронпринц Ірану у вигнанні звернувся до Трампа з пропозицією: деталі

Кронпринц Ірану у вигнанні Реза Пехлеві закликав США та їхніх союзників знищити існуючий іранський режим. Однак попросив уникати ударів по цивільній інфраструктурі країни на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході.

Реза Пехлеві.

Син останнього іранського шаха Реза Пехлеві у соціальній мережі X звернувся безпосередньо до президента США Дональда Трампа та прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу. У своєму зверненні Пехлеві наголосив, що об’єкти життєзабезпечення, зокрема енергетика, транспорт і комунальна інфраструктура, мають бути збережені для майбутнього відновлення країни. За його словами, ці об’єкти належать іранському народу, а не владі.

"Іран має бути захищений. Режим має бути ліквідований. Я прошу президента Трампа та прем'єр-міністра Нетаньягу продовжувати переслідувати режим та його репресивний апарат, водночас зберігаючи цивільну інфраструктуру, яка знадобиться іранцям для відбудови нашої країни", – заявив Пехлеві.

Водночас перспективи політичної ролі самого Пехлеві залишаються невизначеними. Як пише The New Yorker, Трамп та його радники називають Пехлеві "принцом-невдахою". За оцінками американської розвідки, йому бракує внутрішніх зв’язків у країні, щоб кинути серйозний виклик нинішній владі.

У перші дні після початку війни в Ірані Трамп також критично поставився до Рези Пехлеві. Американський лідер сказав, "не знаю, чи прийме його країна його лідерство", адже у Вашингтоні вважають за краще обрати того, хто вже перебуває в Ірані.

