США попередили союзників про готовність захопити нові території: деталі

Сполучені Штати розглядають можливість військової операції з захоплення стратегічного острова Харк, через який проходить більшість нафтового експорту Ірану. Про це повідомляють джерела, знайомі з обговореннями у Вашингтоні, зазначаючи, що союзники США вже були попереджені про такий потенційний сценарій військових дій.

США можуть захопити іранський острів Харк. Фото з відкритих джерел

За даними видання The Jerusalem Post, американські чиновники повідомили партнерам, зокрема в Ізраїлі, що у Вашингтона може "не залишитися іншого вибору", окрім як взяти під контроль острів. Метою такого кроку називають тиск на Тегеран для припинення блокування судноплавства через Ормузьку протоку.

Джерела також повідомляють, що США вже прискорили перекидання військ на Близький Схід. За інформацією NBC та Newsmax, до регіону можуть направити близько восьми тисяч військовослужбовців, серед яких до п’яти тисяч морських піхотинців. Війська можуть бути розміщені на десантних кораблях USS Boxer, USS Portland та USS Comstock разом з військовою технікою для потенційної висадки на узбережжі.

За інформацією джерел, президент Дональд Трамп серйозно розглядає різні варіанти дій. Серед альтернативних сценаріїв також може бути військово-морська блокада острова Харк, яка могла б перекрити доступ іранських нафтових танкерів до порту.

"Нам знадобиться близько місяця, щоб ще більше послабити іранців ударами, захопити острів, а потім взяти їх за яйця і використовувати це для переговорів", — сказав один із співрозмовників Axios щодо можливості захоплення американцями острова Харк.

США та Ізраїль розпочали військову операцію проти Ірану 28 лютого. Після цього Іран фактично заблокував Ормузьку протоку. Через цей маршрут проходить близько 20% світових поставок нафти та до 30% зрідженого природного газу. За оцінками аналітиків S&P Global, кількість проходів суден у регіоні скоротилася майже на 96%, а тисячі кораблів опинилися заблокованими у Перській затоці.

