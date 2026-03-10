logo

КСИР "предложил" Трампу провести наземную военную операцию США в Иране
commentss НОВОСТИ Все новости

КСИР "предложил" Трампу провести наземную военную операцию США в Иране

Корпус стражей Исламской революции отреагировал на заявления Дональда Трампа о возможной наземной операции США в Иране.

10 марта 2026, 08:25
Автор:
avatar

Slava Kot

Корпус стражей Исламской революции (КИР) резко отреагировал на заявления президента США Дональда Трампа о возможности начала наземной военной операции американских сил на территории Ирана. В Тегеране заявили, что готовы к такому сценарию и именно иранская армия будет определять, чем завершится конфликт в регионе.

КСИР "предложил" Трампу провести наземную военную операцию США в Иране

Иран ответил на угрозы Трампа. Фото из открытых источников

В КСИР отреагировали на заявления Трампа о "скором" окончании войны против Ирана. Иранские военные заявили, что только Тегеран решит, когда закончится конфликт.

"Именно мы определим конец войны. Уравнение и будущий статус региона теперь в руках наших вооруженных сил, а американские силы не завершат войну", – говорится в заявлении.

Отдельно иранские военные прокомментировали слова Трампа о возможном введении американских сухопутных войск.

"Несколько дней назад раздались сообщения, что Трамп заговорил о возможности наземного вторжения. Мы много лет ждали такого дня и готовы на все 100%. Приходите с любого направления. Мы уже сделали для вас гробы из наших собственных ящиков из-под боеприпасов, в которых и похороним вас в этой земле, чтобы это стало оговоркой для каждого, кто решится посягнуть на землю Ирану", — сказали в КСИР.

Кроме того, КСИР предупредил о возможных экономических последствиях эскалации. В Тегеране заявили, что если удары США и Израиля по Ирану продолжатся, страна может заблокировать экспорт нефти из региона.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Пентагон обнародовал сумму, которую США потратили на атаки против Ирана.

Также "Комментарии" писали, что Трамп сделал новое заявление о сроках завершения войны в Иране.



Источник: https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/responding-to-trump-irans-irgc-says-it-will-determine-the-end-of-the-war/
