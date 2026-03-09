Пентагон оприлюднив вражаючу суму, яку США витратили на атаки проти Ірану

Перший тиждень воєнної операції США проти Ірану коштував американським платникам податків близько 6 мільярдів доларів. Про це повідомили представники Пентагону під час брифінгу для Конгресу.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Конфлікт між Сполучені Штати Америки, Ізраїлем та Іраном різко загострився після ударів по об’єктах у Тегерані 28 лютого. Під час операції США під назвою "Епічна лють" було ліквідовано верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. Після цього Тегеран завдав ударів у відповідь по американських військових базах у регіоні.

За оцінками Міністерства оборони США, перший тиждень конфлікту США з Іраном коштував близько 6 мільярдів доларів. Приблизно 4 мільярди доларів з загальної суми витрат було спрямовано на боєприпаси та високотехнологічні ракети-перехоплювачі систем протиракетної оборони.

Як повідомляє The New York Times, республіканці в Конгресі очікують, що адміністрація президента Трампа може незабаром звернутися з запитом про додаткове фінансування військової кампанії США проти Ірану.

Економічні наслідки конфлікту вже починають відчуватися в США. Зокрема, спостерігається зростання цін на бензин на 20-30 центів за галон. Аналітики банку Goldman Sachs прогнозують, що рівень інфляції в США через війну на Близькому Сході може зрости до 2,7% вже до травня. Водночас генеральний директор JPMorgan Chase Джеймі Даймон заявив телеканалу CNBC, що інфляційний сплеск може бути тимчасовим, за умови, що бойові дії не затягнуться.

Наразі тривалість конфлікту залишається невизначеною. Раніше Дональд Трамп заявляв, що бойові дії можуть тривати довше, ніж очікувалося.

