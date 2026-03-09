Трамп зробив нову заяву про терміни завершення війни в Ірані

Президент США Дональд Трамп заявив, що рішення про припинення бойових дій в Ірані він ухвалюватиме спільно з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. Про це американський лідер сказав у своєму телефонному інтерв'ю The Times of Israel.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Я думаю, це взаємно... до певної міри. Ми спілкуємося. Я прийму рішення в потрібний момент, але все буде враховано", — зазначив президент США.

У той же час Трамп підкреслив, що незважаючи на те, що думка Нетаньяху буде врахована, останнє слово все ж таки залишиться за ним.

Крім того, відповідаючи на запитання, чи зможе Ізраїль продовжити війну проти Ірану після того, як США припинять удари, Трамп заявив, що "не думає, що такі дії будуть необхідні".

Також, за словами Дональда Трампа, Іран знищив би Ізраїль, якби не були спільні дії з Нетаньяху.

"Іран збирався знищити Ізраїль і все довкола... Ми працювали разом. Ми знищили країну, яка хотіла знищити Ізраїль", – додав американський лідер.

Читайте також на порталі "Коментарі" — тепер все дуже серйозно: що сказав Трам про ціни на нафту через Іран.

Також видання "Коментарі" повідомляло – міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі відкинув заклики до нового перемир'я з Ізраїлем та США та фактично підтвердив співпрацю Тегерана з Москвою. У Вашингтоні у відповідь заявили, що будь-яка підтримка Росії не змінює ситуації на полі протистояння. В інтерв'ю програмі Meet the Press на телеканалі NBC News Арагчі заявив, що попередні домовленості про припинення вогню вже було порушено Ізраїлем та Сполученими Штатами.



