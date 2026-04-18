Кто дна самом деле победил в войне на Ближнем Востоке: что происходит вокруг Ормузского пролива

Выиграть поле сражения и проиграть войну классический парадокс, который сейчас проявляется на Ближнем Востоке в полной мере. После открытия Ормузского пролива развернулась дискуссия о том, кто действительно победил в этой истории США с Израилем или Иран? Часть экспертов говорит, что Иран выстоял и сохранил политический контроль над государством. Другие настаивают, что стратегическое преимущество получили США и их союзники. Об этом рассказал политический эксперт Виктор Таран.

Война в Иране. Фото: из открытых источников

"Чтобы ответить на этот вопрос, нужно разделить ситуацию на два уровня анализа, не смешивая их между собой. Если смотреть на поле боя, Иран действительно не испытал коллапс системы управления и не потерял контроль над территорией. Режим сохранил управляемость, армия не распалась, а главные элементы обороны остались многофункциональными. Часть военной инфраструктуры была повреждена, но не полностью уничтожена, что позволило продолжать сопротивление и избежать быстрого сценария поражения. Но совсем другая картина открывается, если перейти к долгосрочным экономическим и социальным последствиям", – отметил эксперт.

Он продолжает, по открытым оценкам, потери Ирана достигают около 270 миллиардов долларов. При этом около 12 процентов добычи газа были выведены из строя после ударов по ключевым месторождениям. Также от примерно двадцати до тридцати процентов нефтеперерабатывающих мощностей были повреждены или временно остановлены.

По словам эксперта, отдельные оценки говорят о потере до 50 миллиардов долларов из-за падения экспорта нефти. Эти цифры имеют прямые последствия для устойчивости государства в ближайшие месяцы. Экономика Ирана сильно зависит от энергетического сектора, а его деградация означает сокращение доходов бюджета.

"Дополнительно следует обратить внимание на эффект цепной реакции в промышленности, который не всегда виден сразу после ударов. Повреждение газодобычи и электроэнергетики автоматически бьет по всей нефтехимии, производству удобрений и полимеров, а также по металлургии", – отметил Виктор Таран.

Он продолжает это означает не только падение экспорта, но и внутренний дефицит базовых материалов для экономики. В короткой перспективе это приводит к росту цен, остановке предприятий и потере рабочих мест даже там, где не было прямых ударов.

"Отдельный риск связан с финансовой и логистической изоляцией. Ранее Иран частично компенсировал санкционное давление из-за сотрудничества со странами региона, которые помогали обходить ограничения и поддерживать экономические связи. В первую очередь из Объединенных Арабских Эмиратов и Омана. После прямого военного противостояния со странами Залива этот канал поддержки существенно сужается. Это означает еще большую изоляцию и дополнительное давление на внутреннюю экономику. А значит, более сложный доступ к технологиям, комплектующим и даже базовым товарам, что критически для восстановления промышленности после ударов", – отметил Виктор Таран.

Он отметил, что в итоге формируется ситуация, когда экономика начинает терять не только объем, но и структурную устойчивость. Даже если часть инфраструктуры будет восстановлена, система будет работать медленнее, дороже и с большими рисками сбоев. Именно это создает долгосрочный эффект истощения, который значительно важнее прямых разрушений и определяет стратегический результат этой войны. Это отразится на возможности финансировать армию, выплачивать зарплаты и поддерживать базовые социальные функции. Восстановление инфраструктуры потребует десятков миллиардов долларов, которых у страны ограничено количество.

"В итоге возникает ситуация, когда краткосрочная устойчивость не конвертируется в стратегическую победу. Иран смог избежать быстрого поражения на поле боя, но получил системные потери, которые будут работать против него за годы. Именно поэтому в более широком измерении выиграют США и их союзники, достигшие эффекта из-за истощения ресурсной базы противника. Выиграть поле боя и проиграть войну это точное описание того, что происходит с Ираном", – подытожил эксперт.

