Кто дна самом деле победил в войне на Ближнем Востоке: что происходит вокруг Ормузского пролива

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Выиграть поле сражения и проиграть войну классический парадокс, который сейчас проявляется на Ближнем Востоке в полной мере. После открытия Ормузского пролива развернулась дискуссия о том, кто действительно победил в этой истории США с Израилем или Иран? Часть экспертов говорит, что Иран выстоял и сохранил политический контроль над государством. Другие настаивают, что стратегическое преимущество получили США и их союзники. Об этом рассказал политический эксперт Виктор Таран.
Война в Иране. Фото: из открытых источников
Он продолжает, по открытым оценкам, потери Ирана достигают около 270 миллиардов долларов. При этом около 12 процентов добычи газа были выведены из строя после ударов по ключевым месторождениям. Также от примерно двадцати до тридцати процентов нефтеперерабатывающих мощностей были повреждены или временно остановлены.
По словам эксперта, отдельные оценки говорят о потере до 50 миллиардов долларов из-за падения экспорта нефти. Эти цифры имеют прямые последствия для устойчивости государства в ближайшие месяцы. Экономика Ирана сильно зависит от энергетического сектора, а его деградация означает сокращение доходов бюджета.
Он продолжает это означает не только падение экспорта, но и внутренний дефицит базовых материалов для экономики. В короткой перспективе это приводит к росту цен, остановке предприятий и потере рабочих мест даже там, где не было прямых ударов.
Он отметил, что в итоге формируется ситуация, когда экономика начинает терять не только объем, но и структурную устойчивость. Даже если часть инфраструктуры будет восстановлена, система будет работать медленнее, дороже и с большими рисками сбоев. Именно это создает долгосрочный эффект истощения, который значительно важнее прямых разрушений и определяет стратегический результат этой войны. Это отразится на возможности финансировать армию, выплачивать зарплаты и поддерживать базовые социальные функции. Восстановление инфраструктуры потребует десятков миллиардов долларов, которых у страны ограничено количество.
