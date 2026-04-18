Хто насправді переміг у війні на Близькому Сході: що відбувається навколо Ормузької протоки

Кравцев Сергей
Виграти поле бою і програти війну класичний парадокс, який зараз проявляється на Близькому Сході у повній мірі. Після відкриття Ормузької протоки розгорнулася дискусія про те, хто насправді переміг у цій історії США з Ізраілем чи Іран? Частина експертів говорить що Іран вистояв і зберіг політичний контроль над державою. Інші наполягають що стратегічну перевагу отримали США та їх союзники. Про це розповів політичний експерт Віктор Таран.
Війна в Ірані Фото: з відкритих джерел
Він продовжує, за відкритими оцінками втрати Ірану сягають близько 270 мільярдів доларів. При цьому близько 12 відсотків видобутку газу було виведено з ладу після ударів по ключових родовищах. Також приблизно від двадцяти до тридцяти відсотків нафтопереробних потужностей були пошкоджені або тимчасово зупинені.
За словами експерта, окремі оцінки говорять про втрату до 50 мільярдів доларів через падіння експорту нафти. Ці цифри мають прямі наслідки для стійкості держави вже у найближчі місяці. Економіка Ірану сильно залежить від енергетичного сектору, а його деградація означає скорочення доходів бюджету.
Він продовжує, це означає не лише падіння експорту, але й внутрішній дефіцит базових матеріалів для економіки. У короткій перспективі це призводить до зростання цін, зупинки підприємств і втрати робочих місць навіть там, де не було прямих ударів.
Він зауважив, у підсумку формується ситуація, коли економіка починає втрачати не лише обсяг, але й структурну стійкість. Навіть якщо частину інфраструктури відновлять, система працюватиме повільніше, дорожче і з більшими ризиками збоїв. Саме це створює довгостроковий ефект виснаження, який значно важливіший за прямі руйнування і визначає стратегічний результат цієї війни. Це вдарить по можливості фінансувати армію, виплачувати зарплати і підтримувати базові соціальні функції. Відновлення інфраструктури вимагатиме десятків мільярдів доларів, яких у країни обмежена кількість.
