Макрон озвучил жесткий ультиматум Ирану в разговоре с президентом страны

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, во время которого призвал Тегеран прекратить атаки в регионе Ближнего Востока и восстановить безопасность международного судоходства.

Эмманюэль Макрон в соцсети X рассказал о деталях переговоров. По словам французского лидера, он подчеркнул необходимость немедленно прекратить нападения, которые Иран совершает непосредственно или через союзные группировки в регионе, в частности в Ливане и Ираке.

"Я напомнил ему, что Франция действует в рамках чисто оборонной политики, направленной на защиту своих интересов, региональных партнеров и свободы судоходства и что неприемлемо, чтобы наша страна была мишенью", — отметил президент Франции.

Отдельно французский лидер заявил, что Иран не должен иметь ядерного оружия и призвал поднять вопрос безопасности в стратегически важном Ормузском проливе, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти.

"Только новая политическая и структура безопасности может обеспечить мир и безопасность для всех. Такая структура должна гарантировать, что Иран никогда не получит ядерного оружия, а также реагировать на угрозы, возникающие из-за его программы баллистических ракет и дестабилизирующую деятельность на региональном и международном уровнях", — добавил Макрон.

