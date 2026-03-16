Макрон озвучил жесткий ультиматум Ирану в разговоре с президентом страны

Slava Kot
Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, во время которого призвал Тегеран прекратить атаки в регионе Ближнего Востока и восстановить безопасность международного судоходства.
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото из открытых источников
Эмманюэль Макрон в соцсети X рассказал о деталях переговоров. По словам французского лидера, он подчеркнул необходимость немедленно прекратить нападения, которые Иран совершает непосредственно или через союзные группировки в регионе, в частности в Ливане и Ираке.
Отдельно французский лидер заявил, что Иран не должен иметь ядерного оружия и призвал поднять вопрос безопасности в стратегически важном Ормузском проливе, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти.
