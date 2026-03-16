Главная Новости Мир Ближний Восток Макрон озвучил жесткий ультиматум Ирану в разговоре с президентом страны
Макрон озвучил жесткий ультиматум Ирану в разговоре с президентом страны

Макрон призвал Иран прекратить атаки в регионе и возобновить судоходство в Ормузском проливе.

16 марта 2026, 09:25
Автор:
Slava Kot

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, во время которого призвал Тегеран прекратить атаки в регионе Ближнего Востока и восстановить безопасность международного судоходства.

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото из открытых источников

Эмманюэль Макрон в соцсети X рассказал о деталях переговоров. По словам французского лидера, он подчеркнул необходимость немедленно прекратить нападения, которые Иран совершает непосредственно или через союзные группировки в регионе, в частности в Ливане и Ираке.

"Я напомнил ему, что Франция действует в рамках чисто оборонной политики, направленной на защиту своих интересов, региональных партнеров и свободы судоходства и что неприемлемо, чтобы наша страна была мишенью", — отметил президент Франции.

Отдельно французский лидер заявил, что Иран не должен иметь ядерного оружия и призвал поднять вопрос безопасности в стратегически важном Ормузском проливе, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти.

"Только новая политическая и структура безопасности может обеспечить мир и безопасность для всех. Такая структура должна гарантировать, что Иран никогда не получит ядерного оружия, а также реагировать на угрозы, возникающие из-за его программы баллистических ракет и дестабилизирующую деятельность на региональном и международном уровнях", — добавил Макрон.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Иран обвинил США в подготовке нового "11 сентября". Иранский политик Али Лариджани заявил, что в США якобы могут организовать теракт на своей территории.

Также "Комментарии" писали, что "китайский Нострадамус" предупредил о трех ключевых факторах в войне между Ираном и США.



Источник: https://x.com/EmmanuelMacron/status/2033309288517812580
