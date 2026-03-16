Головна Новини Світ Близький Схід Макрон озвучив жорсткий ультиматум Ірану у розмові з президентом країни
Макрон озвучив жорсткий ультиматум Ірану у розмові з президентом країни

Макрон закликав Іран припинити атаки в регіоні та відновити судноплавство в Ормузькій протоці.

16 березня 2026, 09:25
Slava Kot

Президент Франції Емманюель Макрон провів телефонну розмову з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном, під час якої закликав Тегеран припинити атаки в регіоні Близького Сходу та відновити безпеку міжнародного судноплавства.

Президент Франції Емманюель Макрон. Фото з відкритих джерел

Емманюель Макрон в соцмережі X розповів про деталі переговорів. За словами французького лідера, він наголосив на необхідності негайно припинити напади, які Іран здійснює безпосередньо або через союзні угруповання у регіоні, зокрема в Лівані та Іраку.

"Я нагадав йому, що Франція діє в рамках суто оборонної політики, спрямованої на захист своїх інтересів, регіональних партнерів та свободи судноплавства, і що неприйнятно, щоб наша країна була мішенню", — зазначив президент Франції.

Окремо французький лідер заявив, що Іран не повинен мати ядерної зброї та закликав підняв питання безпеки у стратегічно важливій Ормузькій протоці, через яку проходить значна частина світових поставок нафти.

"Лише нова політична та безпекова структура може забезпечити мир і безпеку для всіх. Така структура повинна гарантувати, що Іран ніколи не отримає ядерної зброї, а також реагувати на загрози, що виникають через його програму балістичних ракет та дестабілізуючу діяльність на регіональному та міжнародному рівнях", — додав Макрон.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Іран звинуватив США у підготовці нового "11 вересня". Іранський політик Алі Ларіджані заявив, що у США нібито можуть організувати теракт на своїй території.

Також "Коментарі" писали, що "китайський Нострадамус" попередив про три ключові фактори у війні між Іраном та США.



Джерело: https://x.com/EmmanuelMacron/status/2033309288517812580
