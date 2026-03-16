Макрон озвучив жорсткий ультиматум Ірану у розмові з президентом країни

Президент Франції Емманюель Макрон провів телефонну розмову з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном, під час якої закликав Тегеран припинити атаки в регіоні Близького Сходу та відновити безпеку міжнародного судноплавства.
Президент Франції Емманюель Макрон. Фото з відкритих джерел
Емманюель Макрон в соцмережі X розповів про деталі переговорів. За словами французького лідера, він наголосив на необхідності негайно припинити напади, які Іран здійснює безпосередньо або через союзні угруповання у регіоні, зокрема в Лівані та Іраку.
Окремо французький лідер заявив, що Іран не повинен мати ядерної зброї та закликав підняв питання безпеки у стратегічно важливій Ормузькій протоці, через яку проходить значна частина світових поставок нафти.
