Макрон поговорил с Трампом: первые детали

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом и эмиром Катара на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. По словам французского лидера, стороны обсудили последствия недавних атак на газовую инфраструктуру в регионе и необходимость уменьшения эскалации.

Эмманюэль Макрон в соцсети X рассказал о разговоре с лидерами США и Катара и призвал к деэскалации в регионе.

"Я только что разговаривал с эмиром Катара и президентом Трампом после сегодняшних ударов по газодобывающим объектам в Иране и Катаре. В наших общих интересах немедленно ввести мораторий на удары, направленные на гражданскую инфраструктуру, в частности, объекты энерго- и водоснабжения. Гражданское население и его основные потребности, а также безопасность энергоснабжения должны быть защищены от военной эскалации", – написал Макрон.

Призыв французского лидера прозвучал после серии ударов по энергетическим объектам в регионе. 18 марта пожар вспыхнул на одном из главных газовых предприятий Ирана в районе Бандар-Канган в Персидском заливе. Инцидент произошел после атак Израиля. После этого поставки иранского газа в Ирак были временно приостановлены.

Речь идет о районе гигантского газового месторождения "Южный Парс", которое является крупнейшим газовым месторождением в мире, совместно разрабатываемым Ираном и Катаром. Оно обеспечивает около 70% внутреннего потребления природного газа Ирана.

В ответ на удары иранские силы атаковали ключевой завод по сжижению газа в Рас-Лаффане в Катаре. Речь идет о предприятии компании QatarEnergy, обеспечивающем примерно пятую часть мировых поставок сжиженного природного газа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп не знал об ударе Израиля по месторождению "Южный Парс". После этого он пригрозил Ирану.

Также "Комментарии" писали, что французский генерал резко раскритиковал план Трампа по Ирану.