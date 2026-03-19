Макрон поговорив з Трампом: перші деталі
Макрон поговорив з Трампом: перші деталі

Макрон обговорив з Трампом та еміром Катару атаки на газові об’єкти Ірану і Катару.

19 березня 2026, 08:35
Slava Kot

Президент Франції Емманюель Макрон провів переговори з президентом США Дональдом Трампом та еміром Катару на тлі загострення ситуації на Близькому Сході. За словами французького лідера, сторони обговорили наслідки недавніх атак на газову інфраструктуру в регіоні та необхідність зменшення ескалації.

Макрон поговорив з Трампом: перші деталі

Макрон та Трамп. Фото з відкритих джерел

Емманюель Макрон у соцмережі X розповів про розмову з лідерами США та Катару та закликав до деескалації в регіоні.

"Я щойно розмовляв з еміром Катару та президентом Трампом після сьогоднішніх ударів по газовидобувних об'єктах в Ірані та Катарі. У наших спільних інтересах негайно запровадити мораторій на удари, спрямовані на цивільну інфраструктуру, зокрема об'єкти енерго- та водопостачання. Цивільне населення та його основні потреби, а також безпека енергопостачання повинні бути захищені від військової ескалації", – написав Макрон.

Заклик французького лідера прозвучав після серії ударів по енергетичних об’єктах у регіоні. 18 березня пожежа спалахнула на одному з головних газових підприємств Ірану в районі Бандар-Канган у Перській затоці. Інцидент стався після атак Ізраїлю. Після цього постачання іранського газу до Іраку було тимчасово призупинено.

Йдеться про район гігантського газового родовища "Південний Парс", який є найбільший газовим родовищем у світі, яке спільно розробляють Іран та Катар. Воно забезпечує близько 70% внутрішнього споживання природного газу Ірану.

У відповідь на удари іранські сили атакували ключовий завод зі скраплення газу в Рас-Лаффані у Катарі. Йдеться про підприємство компанії QatarEnergy, яке забезпечує приблизно п’яту частину світових поставок скрапленого природного газу. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп не знав про удар Ізраїлю по родовищу "Південний Парс". Після цього він пригрозив Ірану.

Також "Коментарі" писали, що французький генерал різко розкритикував план Трампа щодо Ірану.



Джерело: https://x.com/EmmanuelMacron/status/2034406457446170884
