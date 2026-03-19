Макрон поговорив з Трампом: перші деталі

Президент Франції Емманюель Макрон провів переговори з президентом США Дональдом Трампом та еміром Катару на тлі загострення ситуації на Близькому Сході. За словами французького лідера, сторони обговорили наслідки недавніх атак на газову інфраструктуру в регіоні та необхідність зменшення ескалації.

Макрон та Трамп. Фото з відкритих джерел

Емманюель Макрон у соцмережі X розповів про розмову з лідерами США та Катару та закликав до деескалації в регіоні.

"Я щойно розмовляв з еміром Катару та президентом Трампом після сьогоднішніх ударів по газовидобувних об'єктах в Ірані та Катарі. У наших спільних інтересах негайно запровадити мораторій на удари, спрямовані на цивільну інфраструктуру, зокрема об'єкти енерго- та водопостачання. Цивільне населення та його основні потреби, а також безпека енергопостачання повинні бути захищені від військової ескалації", – написав Макрон.

Заклик французького лідера прозвучав після серії ударів по енергетичних об’єктах у регіоні. 18 березня пожежа спалахнула на одному з головних газових підприємств Ірану в районі Бандар-Канган у Перській затоці. Інцидент стався після атак Ізраїлю. Після цього постачання іранського газу до Іраку було тимчасово призупинено.

Йдеться про район гігантського газового родовища "Південний Парс", який є найбільший газовим родовищем у світі, яке спільно розробляють Іран та Катар. Воно забезпечує близько 70% внутрішнього споживання природного газу Ірану.

У відповідь на удари іранські сили атакували ключовий завод зі скраплення газу в Рас-Лаффані у Катарі. Йдеться про підприємство компанії QatarEnergy, яке забезпечує приблизно п’яту частину світових поставок скрапленого природного газу.

