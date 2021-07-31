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Главная Новости Мир Ближний Восток Масштабные пожары в Турции: туристов эвакуировали из отелей Бодрума
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Масштабные пожары в Турции: туристов эвакуировали из отелей Бодрума

Непосредственной угрозы возгорания отелей нет.

сегодня, 20:15
Автор:

Харченко Дарина

В Турции продолжаются масштабные лесные пожары. Людей начали эвакуировать из трех пятизвездочных отелей в Бодруме. Об этом сообщает Milliyet.

Масштабные пожары в Турции: туристов эвакуировали из отелей Бодрума

Загоряння почалося у кварталі Ічмелер. Фото: twitter.com/pusholder

Отмечается, что эвакуация проведена в профилактических целях, а непосредственной угрозы возгорания отелей нет.

В то же время возгорание началось в квартале Ичмелер, огонь начал быстро приближаться к жилой зоны за сильного ветра.

Как писали "Комментарии", турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил районы лесных пожаров зонами бедствия. Это касается провинций Анталья, Мугла, Измир, Адана и Османийе.

Как известно 28 июля недалеко от провинции Анталия загорелись леса . Пожар распространился на территории прилегающих провинций. Среди причин, почему могло произойти возгорание, называют жаркую и сухую погоду. На сегодня в стране удалось потушить 74 из 85 пожаров. В Министерстве сельского хозяйства Турции заявили, что пламя пытаются локализовать как с воздуха, так и с земли. Кроме того, вчера Украина направила два своих пожарных самолета на помощь в тушении пожара. На борту летательных аппаратов находились опытные специалисты, имеющие опыт работы в горных районах. Ранее они привлекались к тушению пожаров в Черногории, Грузии и Израиле. Всего к тушению пожаров в Турции было привлечено более четыре тысячи человек. Общая площадь на которую распространился огонь составляет 1500 гектаров.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что лесные пожары в Турции с большой скоростью распространяются и направляются в курортных городов. Накануне огонь достиг города Мармарис. Из-за близости пожара в жилые дома были эвакуированы туристы и персонал отелей. Из соседних провинций в город прибыло подкрепление, которое поможет ликвидировать возгорание. Подробнее об этом читайте в нашем материале.


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Источник: https://www.milliyet.com.tr/gundem/son-dakika-yangin-kabusu-bitmiyor-iste-son-durum-6563684
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