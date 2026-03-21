Світ готує відповідь Ірану: скільки країн заявили про готовність діяти в Ормузькій протоці

Понад два десятки держав оголосили про готовність долучитися до забезпечення безпеки судноплавства в районі Ормузької протоки на тлі загострення ситуації в регіоні. Відповідну заяву оприлюднено на урядовому порталі Велика Британія.

Ормузька протока.

Йдеться про коаліцію з 22 країн, серед яких як європейські держави, так і партнери з Близького Сходу, зокрема Об'єднані Арабські Емірати та Бахрейн. У спільному документі вони засудили атаки Ірану на неозброєні торговельні судна в Перській затоці, удари по цивільній інфраструктурі, а також дії, які фактично призвели до блокування Ормузької протоки – одного з ключових шляхів світової торгівлі.

Країни-учасниці заявили про готовність зробити внесок у спільні заходи для гарантування безпечного проходу через стратегічний морський коридор. Водночас вони підтримали підготовку координаційних механізмів і спільного планування дій у відповідь на загрози.

Окремо у заяві пролунала вимога негайно запровадити повний мораторій на атаки по цивільних об’єктах, включно з нафтогазовою інфраструктурою, що має критичне значення для глобальної економіки.

Документ спочатку був оприлюднений 19 березня як спільна позиція провідних європейських країн і Японії. Зокрема, його підтримали Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди та Японія.

Станом на 21 березня до ініціативи приєдналися ще низка держав, серед яких Канада, Австралія, Швеція, Норвегія та інші.

Таким чином, формується широка міжнародна коаліція, яка сигналізує про готовність колективно реагувати на загрози у стратегічно важливому регіоні.

