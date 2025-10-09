Мир таки стал ближе: какое важное объявление сделал Трамп

Президент США Дональд Трамп объявил о подписании первого этапа мирного плана между Израилем и группировкой ХАМАС, что, по его словам, предусматривает быстрое освобождение всех заложников и отвод израильских войск. Об этом Трамп объявил в своей соцсети Truth Social.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Я с гордостью сообщаю, что Израиль и ХАМАС подписали первый этап нашего мирного плана. Это означает, что ВСЕ заложники будут освобождены очень скоро, а Израиль отведет свои войска на согласованную линию, что станет первым шагом на пути к прочному, длительному и вечному миру", – отметил американский лидер.

Дональд Трамп подчеркнул, что ко всем сторонам "будут относиться справедливо", и поблагодарил посредников из Катара, Египта и Турции за их роль в достижении "исторического и беспрецедентного события".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил это "великим днем для Израиля" и сообщил, что в четверг созовет правительство, чтобы "утвердить соглашение и вернуть всех заложников домой".

"Заложники будут освобождены через 72 часа после того, как израильское правительство одобрит соглашение. Ожидается, что это произойдет не позднее понедельника", – сообщил неназванный американский чиновник.

Отмечается, что переговоры по завершению сделки состоялись в Египте, куда в среду утром прибыли Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер, которые представляли США. В переговорах также участвовали представители Израиля и ХАМАС, а также посредники из Катара, Египта и Турции.

