Мир Трампа на Ближнем Востоке снова под вопросом: кому и чем угрожает президент США

Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Аргентины Хавьером Милеем в Белом доме заявил о необходимости для группировки ХАМАС сложить оружие в рамках реализации его мирного плана.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Если они не сложат оружие, мы их разоружим", — подчеркнул американский лидер, отвечая на вопросы журналистов по переговорам с представителями ХАМАСа.

Дональд Трамп уточнил, что обсуждал с группировкой вопросы разоружения. "Я разговаривал с ХАМАСом и сказал: вы же собираетесь разоружиться, да? Да, сэр, мы собираемся разоружиться. На это они мне ответили. Они сложат оружие, или мы разоружим их", — заявил президент США.

На уточняющие вопросы, как именно Соединенные Штаты планируют это сделать, Дональд Трамп не ответил, однако отметил, что это должно произойти "очень быстро, в разумный период времени".

Президент США также подчеркнул важность возвращения заложников, удерживаемых ХАМАСом, а также тел погибших пленных.

