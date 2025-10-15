logo

Мир Трампа на Ближнем Востоке снова под вопросом: кому и чем угрожает президент США

Дональд Трамп пригрозил ХАМАСу принудительным разоружением, если группировка не составит оружие добровольно

15 октября 2025, 07:10
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Аргентины Хавьером Милеем в Белом доме заявил о необходимости для группировки ХАМАС сложить оружие в рамках реализации его мирного плана.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Если они не сложат оружие, мы их разоружим", — подчеркнул американский лидер, отвечая на вопросы журналистов по переговорам с представителями ХАМАСа.

Дональд Трамп уточнил, что обсуждал с группировкой вопросы разоружения. "Я разговаривал с ХАМАСом и сказал: вы же собираетесь разоружиться, да? Да, сэр, мы собираемся разоружиться. На это они мне ответили. Они сложат оружие, или мы разоружим их", — заявил президент США.

На уточняющие вопросы, как именно Соединенные Штаты планируют это сделать, Дональд Трамп не ответил, однако отметил, что это должно произойти "очень быстро, в разумный период времени".

Президент США также подчеркнул важность возвращения заложников, удерживаемых ХАМАСом, а также тел погибших пленных.

Также издание "Комментарии" сообщало – нардеп, дипломат Богдан Яременко говорит, так похоже, что для планеты "мир на Ближнем Востоке" – это, когда палестинцев убивает ХАМАС, а не Израиль. Ведь после увода в рамках плана мирного урегулирования Трампа израильских войск из части сектора Газа ХАМАС восстановил свою власть. И начал с публичных расстрелов. Руки, завязанные за спиной, на головы натянутые футболки, усадили семерых прямо среди толпы на площади и из автоматов в головы. Россияне в Буче чуть более застенчивы были, чтобы это делать публично. Но разница небольшая.




