Мир Трампа на Близькому Сході знову під сумнівом: кому і чим загрожує президент США
commentss НОВИНИ Всі новини

Мир Трампа на Близькому Сході знову під сумнівом: кому і чим загрожує президент США

Дональд Трамп пригрозив ХАМАС примусовим роззброєнням, якщо угруповання не складе зброю добровільно

15 жовтня 2025, 07:10
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Аргентини Хав'єром Мілеєм у Білому домі заявив про необхідність угруповання ХАМАС скласти зброю в рамках реалізації його мирного плану.

Мир Трампа на Близькому Сході знову під сумнівом: кому і чим загрожує президент США

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Якщо вони не складуть зброї, ми їх роззброїмо", — наголосив американський лідер, відповідаючи на запитання журналістів щодо переговорів із представниками ХАМАСу.

Дональд Трамп уточнив, що обговорював із угрупованням питання роззброєння. "Я розмовляв з Хамасом і сказав: ви ж збираєтеся роззброїтися, так? Так, сер, ми збираємося роззброїтися. На це мені відповіли. Вони складуть зброю, або ми їх роззброїмо", — заявив президент США.

На уточнюючі питання, як саме Сполучені Штати планують це зробити, Дональд Трамп не відповів, проте зазначив, що це має статися "дуже швидко, у розумний час".

Президент США також наголосив на важливості повернення заручників, утримуваних ХАМАСом, а також тіл загиблих полонених.

Також видання "Коментарі" повідомляло – нардеп, дипломат Богдан Яременко говорить, так виглядає, що для планети "мир на Близькому Сході" – це, коли палестинців вбиває ХАМАС, а не Ізраїль. Адже після відведення в рамках плану мирного врегулювання Трампа ізраїльських військ з частини сектору Газа ХАМАС поновив свою владу. І почав з публічних розстрілів. Руки зав’язані за спиною, на голови натягнуті футболки, посадили сімох прямо серед натовпу на площі і з автоматів в голови. Росіяни в Бучі хіба трохи більш сором’язливі були, щоб це робити публічно. Але різниця невелика.




