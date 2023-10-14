Мы идем: Израиль сделал последнее предупреждение для жителей Газы

Израильские военные в ближайшее время начнут наземную операцию в Газе. Сейчас дают гражданскому населению последний шанс покинуть северную часть сектора, чтобы сохранить свою жизнь и здоровье. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил на брифинге главный спикер армии контр-адмирал Даниэль Хагари, пишет "Times of Israel".

Нападение ХАМАС на Израиль. Фото: из открытых источников

"Мы развернуты и полностью готовы к следующим этапам войны. Мы готовим силы, рассматриваем планы, готовимся на всех направлениях, на юге, на севере и в центре. Мы сосредоточены на Газе, но мы широко развернуты [по всей стране], что позволяет нам действовать одновременно по всем направлениям", — сказал спикер.

По его словам, сотни тысяч гражданских палестинцев уже эвакуировались с севера Газы на юг, прислушавшись к предупреждениям ЦАХАЛа. Однако там еще остается дольно много гражданских. Те, кто отказывается эвакуироваться, подвергает свою жизнь опасности.

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