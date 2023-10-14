Мы идем: Израиль сделал последнее предупреждение для жителей Газы

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Кравцев Сергей
Израильские военные в ближайшее время начнут наземную операцию в Газе. Сейчас дают гражданскому населению последний шанс покинуть северную часть сектора, чтобы сохранить свою жизнь и здоровье. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил на брифинге главный спикер армии контр-адмирал Даниэль Хагари, пишет "Times of Israel".
Нападение ХАМАС на Израиль. Фото: из открытых источников
По его словам, сотни тысяч гражданских палестинцев уже эвакуировались с севера Газы на юг, прислушавшись к предупреждениям ЦАХАЛа. Однако там еще остается дольно много гражданских. Те, кто отказывается эвакуироваться, подвергает свою жизнь опасности.
Читайте также на портале "Комментарии" — спустя ровно неделю после нового витка израильско-палестинского противостояния ситуация в зоне конфликта остается напряженной. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовится начать масштабную наземную операцию в Секторе Газа. Боевики ХАМАС благодарят российского диктатора Владимира Путина, что тот открыто встал на их сторону. США пытаются предотвратить расползание эскалации на весь Ближний Восток. Украина делает свои выводы из очередного "погорячения", акцентируя, что тут явно есть российский след. Специально для издания "Комментарии" эксперты поделились ключевыми выводами и прогнозами касательно обострения на Ближнем Востоке.
Также издание "Комментарии" сообщало – есть только две страны, которые выиграют от палестино-израильской войны, – Bloomberg.
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Ігор
сегодня, 13:08
Ізраїльські терористи почнуть терористичну операцію. Навіть зовнішня схожість з українською визвольною боротьбою. Бородаті патріоти проти гладко-голених фашистів Нетаньяху Путіна і їх банд терористів. Обидва ватажків цих терористичних недокраїн узурпували владу і змагаються за тривалість її узурпації. Обидва фашистські утворення існують за рахунок грабежу інших та надходжень від продажу нафти або допомоги США.