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На Израиль напал новый враг: провели атаку на другой стороне страны

Пока ХАМАС атакует Израиль на юге боевики из Ливана проводят нападения на севере страны.

сегодня, 17:45 comments1906
Автор:
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Slava Kot
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Террористическая группировка ХАМАС 7 октября начала атаку на Израиль из сектора Газа. Однако вокруг Израиля есть и другие враги, в частности, в Ливане, где действует Хезболла. Минобороны Израиля сообщило, что боевики из Ливана атаковали израильские территории на юге.

На Израиль напал новый враг: провели атаку на другой стороне страны

Израиль атакуют боевики на севере страны с территории Ливана. Фото из открытых источников

ЦАХАЛ (Вооруженные силы Израиля) заявили, что поступили сообщения о проникновении боевиков в Израиль с территории Ливана. Как следствие, израильская армия усилила контроль своих позиций в пограничной зоне и атаковала боевиков.


"Согласно предварительному сообщению, силы ЦАХАЛа уничтожили ряд боевиков, перешедших на территорию Израиля с территории Ливана", — пишет израильская армия и добавляет, что военные продолжают сканировать территорию.

Также в воздух подняты вертолеты, следящие за ситуацией на границе.

Напомним, что Хезболла – это политическое и террористическое образование, действующее на территории Ливана. Организация имеет широкую сеть в стране и де-факто находится вне контроля власти Ливана. Кроме того, у Хезболлы есть связи с Ираном, который спонсирует террористическое движение. Организация неоднократно брала на себя ответственность за многочисленные нападения на Израиль, а саму группировку считают террористической ЕС, США и другие страны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как ХАМАС обманул Израиль в четыре этапа. Израиль признает, что не был готов к неожиданной атаке террористов из группировки ХАМАС.

Также "Комментарии" писали об опросе, в котором украинцы избрали, кого считают агрессором в военном конфликте на Ближнем Востоке: ХАМАС или Израиль.



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Источник: https://twitter.com/idfonline/status/1711360841319153854
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