На ядерном объекте в Иране произошла авария: детали

На атомном объекте в Натанзе — городе в центральном Иране в провинции Исфахан, произошел "инцидент" в системе распределения энергии.

ядерный объект в Натанзе (twitter.com/ArmsControlWonk)

Известно, что авария произошла сегодня, 11 апреля, а за день до этого на объекте запустили новые усовершенствованные центрифуги для обогащения урана. По словам официального представителя организации Бехруза Камальванди, во время аварии никто не пострадал. "Инцидент не привел к жертвам или загрязнению", — отметил он.

На место происшествия выехали специалисты, чтобы выяснить причину происшествия.

Отметим, что в июле прошлого года на объекте в Натанзе вспыхнул пожар, который, по словам правительства, был попыткой саботажа ядерной программы Ирана. Пожар пришелся на центральный цех сборки центрифуг, которые необходимы для производства обогащенного урана.

Известно, что завод Натанзе, расположенный примерно в 250 километрах к югу от столицы страны, в основном находится под землей и является одним из нескольких иранских объектов, за которыми пристально следят инспекторы Международного агентства по атомной энергии.

Напомним, что в декабре 2020 года на юго-западе Ирана взорвался нефтеперерабатывающий завод. Пожарным командам удалось локализовать разлив нефти и начать восстановительные работы, добавив, что авария нанесла ущерб окружающей среде, но не жизням людей.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что на западе Ирана произошел взрыв цистерны с хлором, в результате чего пострадали больше 200 человек. Авария произошла в результате халатного поведения водителя автомобиля, который перевозил цистерны с химическим веществом. Информации о погибших не поступало.

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