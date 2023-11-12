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Нетаньяху объявил план Израиля по Палестине и ХАМАС

Биньямин Нетаньяху озвучил израильский план по завершению военных действий в Секторе Газа и будущее Палестины и ХАМАСа.

сегодня, 10:45
Автор:
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Slava Kot
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна не стремится завоевать или оккупировать Сектор Газа, или руководить на этой палестинской территории после окончания войны с ХАМАС. Однако Нетаньяху отметил, что Израиль должен иметь возможность войти в Сектор Газа в случае необходимости.

Нетаньяху объявил план Израиля по Палестине и ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Фото из открытых источников

Нетаньяху предположил, что после войны Израиль будет отвечать за безопасность Сектора Газа в течение неопределенного периода. Эти комментарии встретили сопротивление в США, где выступили против оккупации Израилем палестинских территорий.


Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил план Израиля по Палестине и ХАМАС.

"Мы не стремимся завоевать Сектор Газа, мы не стремимся оккупировать его или руководить там", — сказал Нетаньяху во время интервью для издания Fox News.

Нетаньяху пояснил, что в Газе необходимо будет создать гражданское правительство, а Израиль должен заботиться о защите, чтобы нападение, подобное атаке 7 октября, не повторилось.

"Поэтому мы должны иметь надежную силу, которая, если будет необходимо, войдет в Сектор Газа и уничтожит убийц. Мы хотим предотвратить повторное появление организации, похожей на ХАМАС", — сказал Нетаньяху.

Издание Reuters утверждает, что США ожидают, что Палестинская администрация, имеющая ограниченное самоуправление на Западном берегу, должна вернуться к управлению Сектором Газа, который ХАМАС взял под контроль в 2007 году. Однако премьер-министр Палестины Мохаммад Штаех заявил, что палестинские власти не намерены возвращаться в Сектор Газа "на борту израильского танка".

Ранее портал "Комментарии" сообщал об израильтянине, который отвечает на неудобные вопросы о военном конфликте с ХАМАС.

Также "Комментарии" писали о России, раскритиковавшей Израиль из-за ядерного оружия.



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Обсуждения

Ігор

сегодня, 11:01

Старий нацист. Арабам треба боротись. За військові злочини, мародерство, переслідувати і притягати до відповідальності ізраїльських нацистів по всьому світу. Щоб вони ніде не змогли сховатись від відповідальності. Україна так само зараз бореться за свободу, а її розкрадає з середини божий народ. Народжений у глибокому маразмі Сарою і Авраамом Ізраїль, здатен тільки використовувати і грабувати інших.


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