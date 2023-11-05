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Нетаньяху отреагировал на идею сбросить ядерную бомбу на Сектор Газы

Израильский политик Амихай Элияху заявил, что использование ядерной бомбы является одним из вариантов ведения войны против ХАМАС.

сегодня, 13:10
Автор:
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Slava Kot
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Представитель ультраправой партии Otzma Yehudit и министр национального наследия Израиля Амихай Элияху рассказал, что ядерная бомба, которую можно сбросить на Сектор Газы, является одним из возможных вариантов разрешения конфликта на Ближнем Востоке. На заявления политика отреагировал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Нетаньяху отреагировал на идею сбросить ядерную бомбу на Сектор Газы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Фото из открытых источников

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу решил отстранить Амихай Элиаху от участия в заседаниях правительства из-за его заявлений о возможности использовать ядерную бомбу против ХАМАС в Секторе Газы. Кроме того, израильский министр заявил, что слова Амихая Элияха оторваны от реальности.


"Израиль и ЦАХАЛ действуют в соответствии с самыми высокими стандартами международного права, чтобы предотвратить вред непричастным людям", — прокомментировал скандальные слова Элиаху Биньямин Нетаньяху.

После критики со стороны Биньямина Нетаньяху и других израильских политиков Амихай Элиаху выступил с новым заявлением, отметив, что его слова о возможности сброса ядерной бомбы на Сектор Газы являются "метафорическими" и означают, что Израиль будет отстаивать свою борьбу до конца в этом конфликте.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что израильский дипломат в ООН Гилад Эрдан подверг резкой критике слова российского представителя Василия Небензи. Россиянин отметил, что Израиль не имеет права на самооборону в ситуации в конфликте на Ближнем Востоке. Эрдан отреагировал на это, заявил, что Россия ведет войну в Украине, нарушает международные права и использует ситуацию в Секторе Газа для отвлечения внимания от своей военной агрессии.

Также "Комментарии" писали о президенте Турции Реджепе Эрдогане, который заявил о разрыве контактов с Нетаньяху и указал на ошибку Израиля.



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