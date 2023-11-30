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Нетаньяху пообещал возобновить войну против ХАМАС: Байден сделал предупреждение

Нетаньяху подчеркивает, главными целями войны являются уничтожение ХАМАС, возвращение домой всех заложников и обеспечение того, чтобы анклав "никогда снова не стал угрозой для Израиля"

сегодня, 08:40
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Кравцев Сергей
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На фоне переговоров о продлении режима прекращения огня в секторе Газа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху настаивает на том, что Израиль возобновит свою военную кампанию по свержению палестинской группировки ХАМАС. В то же время президент США Джо Байден пытается отговорить израильское руководство от начала масштабных боевых действий на юге Сектора Газа даже после прекращения временного перемирия. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет AXIOS.

Нетаньяху пообещал возобновить войну против ХАМАС: Байден сделал предупреждение

Байден и Нетаньяху. Фото: из открытых источников

Как утверждают собеседники Axios, в недавнем телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, Байден сообщил, что в настоящее время у израильской армии нет возможности провести полноценную наземную наступательную операцию на юге сектора Газа, и начало масштабных боевых действий может привести к "неизбежному гибели миллионов палестинцев".


"Байден передал Нетаньяху, что способ действий Израиля в северной части Газы, включая широкомасштабное наступление, не может быть повторен в южной части анклава из-за присутствия миллионов палестинцев в этом регионе", — рассказал изданию один из американских чиновников на условиях анонимности.

В то же время глава израильского правительства публично заявил, что у него часто спрашивают, вернется ли Израиль к боевым действиям после завершения этого этапа возвращения наших заложников. По словам Нетаньяху, его ответ однозначный – да. Израиль будет продолжать борьбу до конца.

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Источник: https://www.axios.com/2023/11/29/biden-netanyahu-gaza-israel-military-palestinian-civilians
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