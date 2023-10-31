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Новая страна объявила войну Израилю: атаковали баллистическими ракетами и беспилотниками

Йемен объявил войну Израилю и провел атаки ракетами и беспилотниками. Израиль отреагировал на атаки.

сегодня, 16:50
Автор:
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Slava Kot
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Официальный представитель вооруженных сил Йемена Яхья Сарие Ану заявил о проведении атаки по территории Израиля, что фактически означает объявление войны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание со ссылкой на Al Jazeera.

Новая страна объявила войну Израилю: атаковали баллистическими ракетами и беспилотниками

Йемен атаковал Израиль. Фото из открытых источников


"Наши вооруженные силы нанесли мощный залп баллистических и крылатых ракет, а также большим количеством беспилотников по целям израильского врага на оккупированных территориях", — сообщил генерал Яхья Сарие Ану.

По его словам Йемен будет и дальше атаковать Израиль. Условием прекращения войны Яхья Сарие Ану назвал прекращение агрессии Израиля.

"Мы продолжим проводить более качественные атаки с использованием ракет и беспилотников, пока израильская агрессия не прекратится", — отметил представитель вооруженных сил страны Яхья Сарие Ану.

Израильские военные отреагировали на заявления Йемена и указали, что "никакой угрозы или риска для гражданских лиц не было", а баллистические ракеты и беспилотники были сбиты.

Следует отметить, что в Йемене идет противостояние двух групп, каждая из которых контролирует определенные территории страны. Одна из которых – это повстанцы-хуситы, поддерживаемые Ираном. Именно они взяли ответственность за объявление войны.

Напомним, что 7 октября палестинские боевики ХАМАС атаковали израильские города вблизи Сектора Газа на юге страны. После нескольких дней израильская армия смогла изгнать боевиков со своих территорий. Однако конфликт привел к активациям других боевиков, в частности организации Хезболла, базирующейся в Ливане, атаковавшей север Израиля. Хезболла поддерживается одним из величайших врагов Израиля – Ираном.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Ирана ответил, принимает ли Тегеран участие в атаках ХАМАС на Израиль. По его словам, Иран не спонсирует террористов, а помогает движению сопротивления.

Также "Комментарии" писали, что Иран направил критические предупреждения для США и Израиля.



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Источник: https://www.aljazeera.com/news/2023/10/31/israel-says-it-shot-down-aerial-target-near-red-sea-city-of-eilat
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