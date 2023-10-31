Новая страна объявила войну Израилю: атаковали баллистическими ракетами и беспилотниками

Официальный представитель вооруженных сил Йемена Яхья Сарие Ану заявил о проведении атаки по территории Израиля, что фактически означает объявление войны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание со ссылкой на Al Jazeera.

Йемен атаковал Израиль. Фото из открытых источников

"Наши вооруженные силы нанесли мощный залп баллистических и крылатых ракет, а также большим количеством беспилотников по целям израильского врага на оккупированных территориях", — сообщил генерал Яхья Сарие Ану.

По его словам Йемен будет и дальше атаковать Израиль. Условием прекращения войны Яхья Сарие Ану назвал прекращение агрессии Израиля.

"Мы продолжим проводить более качественные атаки с использованием ракет и беспилотников, пока израильская агрессия не прекратится", — отметил представитель вооруженных сил страны Яхья Сарие Ану.

Израильские военные отреагировали на заявления Йемена и указали, что "никакой угрозы или риска для гражданских лиц не было", а баллистические ракеты и беспилотники были сбиты.

Следует отметить, что в Йемене идет противостояние двух групп, каждая из которых контролирует определенные территории страны. Одна из которых – это повстанцы-хуситы, поддерживаемые Ираном. Именно они взяли ответственность за объявление войны.



Напомним, что 7 октября палестинские боевики ХАМАС атаковали израильские города вблизи Сектора Газа на юге страны. После нескольких дней израильская армия смогла изгнать боевиков со своих территорий. Однако конфликт привел к активациям других боевиков, в частности организации Хезболла, базирующейся в Ливане, атаковавшей север Израиля. Хезболла поддерживается одним из величайших врагов Израиля – Ираном.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Ирана ответил, принимает ли Тегеран участие в атаках ХАМАС на Израиль. По его словам, Иран не спонсирует террористов, а помогает движению сопротивления.

Также "Комментарии" писали, что Иран направил критические предупреждения для США и Израиля.