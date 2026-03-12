Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи сделал первое заявление: что сказал

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выступил с первым публичным обращением после своего назначения на должность. Его заявление транслировали государственные телеканалы Ирана, а главными темами стали отношения со странами региона, роль США на Ближнем Востоке и внутреннее единство иранского общества после смерти аятоллы Али Хаменеи.

Моджтаба Хаменеи. Фото из открытых источников

В обращении Хаменеи заявил, что Иран не рассматривает соседние государства как врагов и стремится поддерживать с ними стабильные отношения. В то же время он подверг критике присутствие американских военных баз в регионе.

"Мы направляем послания лидерам региона и подчеркиваем, что у нас будут хорошие отношения со странами вокруг нас. Но существование американских баз в некоторых из этих стран и использование этих баз для нападения на Иран не приносит пользы региону, и их необходимо закрыть. Как мы уже говорили, мы не являемся врагами стран вокруг нас, и мы атакуем только базы этих американцев", — сказал Хаменеи.

Также в обращении верховного лидера Ирана отмечалось, что вопрос контроля над Ормузским проливом может оставаться рычагом давления Тегерана на США и Израиль.

Отдельную часть речи Хаменеи посвятил внутренней ситуации в Иране. По его словам, "преступление против человечности и против детей... не будет игнорировано".

"Это то, чем я делюсь с людьми, которые потеряли своих близких, потому что я потерял отца и жену. Моя сестра потеряла ребенка и мужа. Но то, что облегчает нам переносить все эти трудности, — это доверие к Божьей благодати. Уверяю всех, что мы не будем игнорировать тот факт, что мы собираемся отомстить нашим палачам. Речь идет не только о том, что они убили нашего верховного лидера, это касается каждого погибшего во время недавней войны", — сказал Хаменеи.

56-летний Моджтаба Хаменеи стал новым верховным лидером после гибели своего отца, аятоллы Али Хаменеи, возглавлявшего Иран почти 37 лет. По официальным сообщениям, он погиб 28 февраля во время удара по Тегерану, в результате которого погибли несколько членов его семьи, в частности дочь, зять, внук и одна из невесток.

