Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи сделал первое заявление: что сказал

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выступил с первым публичным обращением после своего назначения на должность. Его заявление транслировали государственные телеканалы Ирана, а главными темами стали отношения со странами региона, роль США на Ближнем Востоке и внутреннее единство иранского общества после смерти аятоллы Али Хаменеи.
Моджтаба Хаменеи. Фото из открытых источников
В обращении Хаменеи заявил, что Иран не рассматривает соседние государства как врагов и стремится поддерживать с ними стабильные отношения. В то же время он подверг критике присутствие американских военных баз в регионе.
Также в обращении верховного лидера Ирана отмечалось, что вопрос контроля над Ормузским проливом может оставаться рычагом давления Тегерана на США и Израиль.
Отдельную часть речи Хаменеи посвятил внутренней ситуации в Иране. По его словам, "преступление против человечности и против детей... не будет игнорировано".
56-летний Моджтаба Хаменеи стал новым верховным лидером после гибели своего отца, аятоллы Али Хаменеи, возглавлявшего Иран почти 37 лет. По официальным сообщениям, он погиб 28 февраля во время удара по Тегерану, в результате которого погибли несколько членов его семьи, в частности дочь, зять, внук и одна из невесток.
