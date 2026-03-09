Іран обрав нового верховного лідера Моджтабу Хаменеї: що про нього відомо

В Ірані офіційно обрали нового верховного лідера країни, яким став Моджтаба Хаменеї, другий син покійного аятоли Алі Хаменеї. Його кандидатуру підтримало духовенство країни, а також ключові політичні та силові структури держави.

За інформацією Al Jazeera, 56-річний Моджтаба Хаменеї був офіційно проголошений наступником свого батька після його загибелі під час удару по Тегерану наприкінці лютого. Попередній лідер Алі Хаменеї керував країною майже 37 років.

Одразу після оголошення Моджтаби Хаменеї новим лідером Ірану рішення про підтримку керівнику висловили найвпливовіші політичні гравці країни, зокрема секретар Вищої ради національної безпеки Алі Ларіджані та спікер парламенту Мохаммад Багер Галібаф. Вони закликали іранське суспільство до єдності, підкресливши, що підтримка верховного лідера є "релігійним і національним обов’язком".

Моджтаба Хаменеї раніше не обіймав офіційних державних посад і ніколи не проходив публічного голосування. Водночас протягом десятиліть він залишався впливовою фігурою у найближчому колі батька та мав тісні зв’язки з Корпусом вартових ісламської революції, який є ключовою військово-політичною структурою Ірану. Саме тому його кандидатуру вже давно називали однією з найімовірніших для спадкоємства влади.

Хто такий Моджтаба Хаменеї

Моджтаба Хаменеї народився 8 вересня 1969 року в місті Мешхед. Він є другою дитиною в родині Алі Хаменеї. Частину дитинства провів на північному заході країни у містах Сардашт і Махабад, де здобув початкову освіту.

Після завершення школи Моджтаба Хаменеї присвятив себе вивченню теології. Він навчався у провідних шиїтських богословів, зокрема у свого батька та аятоли Махмуда Хашемі Шахруді. Згодом продовжив навчання в місті Кум, який вважається одним з головних центрів шиїтської духовної освіти. Після навчання Моджтаба викладав в закладі теологію та отримав духовний ранг ходжатолеслам.

Під час Ірано-іракська війна Моджтаба брав участь у бойових діях у 1987–1988 роках. Сина Алі Хаменеї також пов’язують з воєнізованим формуванням "Басідж", яке використовувалося для придушення масових протестів після президентських виборів 2009 року. У 2019 році Сполучені Штати запровадили проти нього санкції через діяльність від імені верховного лідера та тісні контакти з силовими структурами.

Як пише Al Jazeera, призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану може означати збереження впливу жорсткої консервативної фракції в іранській політиці.

