У США звернулися до нового лідера Ірану зі спеціальною пропозицією

Міністр оборони США Піт Гегсет звернувся до нового верховного лідера Ірану Моджтаби Хаменеї з закликом відмовитися від прагнення отримати ядерну зброю. Відповідну заяву глава Пентагону зробив під час брифінгу у Вашингтоні на тлі загострення ситуації на Близькому Сході.

Піт Гегсет. Фото: Fox News

Піт Гегсет заявив, що Моджтабі Хаменеї варто прийняти пропозицію президента США Дональда Трампа і чітко заявити про відмову від ядерної програми.

"Новому лідеру Ірану було б мудро прислухатися до слів нашого президента, який полягає в тому, щоб не прагнути ядерної зброї, і заявити про це", – сказав Гегсет.

Під час брифінгу Гегсет також наголосив, що Сполучені Штати не мають наміру відступати, доки противник не буде "повністю і рішуче розгромлений". Водночас міністр оборони відмовився коментувати повідомлення про можливе поранення Моджтаби Хаменеї внаслідок ударів по території Ірану.

Раніше американське видання The Wall Street Journal повідомляло, що Трамп нібито заявляв своїм помічникам про готовність підтримати ліквідацію нового іранського лідера, якщо Тегеран не погодиться на поступки, зокрема не зупинить свою ядерну програму.

Нагадаємо, наприкінці лютого США разом з Ізраїлем розпочали серію атак по об’єктах на території Ірану. Під час одного з ударів загинув багаторічний верховний лідер країни аятола Алі Хаменеї. Через тиждень Рада експертів обрала його наступником сина Моджтабу Хаменеї.

