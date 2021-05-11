Обострение конфликта между Израилем и Палестиной: что происходит и почему именно сейчас

Конфликт между Израилем и Палестиной обострился. Идут взаимные обстрелы, обвинения, грозные заявления. Что происходит и почему именно сейчас? Каков прогноз дальнейшего развития событий? Издание "Комментарии" разбирало ситуацию с экспертами.

Конфликт Израиля и Палестины. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Эксперт по Ближнему Востоку Национального института стратегических исследований Николай Замикула призывает не забывать, что израильско-палестинский конфликт никогда не исчезал с повестки дня. И периоды относительной деэскалации не должны вводить в заблуждение.

"За десятилетия противостояния между сторонами накопилось множество противоречий и взаимных обид, которые вполне могут стать поводом для обострения. Например, нынешние столкновения начались из-за судебного дела относительно выселения палестинцев из района Восточного Иерусалима Шейх-Джарра, рассмотрение которого тянется многие годы. В таких условиях нет ничего удивительного, что "пороховая бочка", в которую превратилась Святая Земля, время от времени взрывается. И ситуация вряд ли изменится в ближайшие годы – взгляды израильтян и палестинцев на будущее этих территорий существенно отличаются, и ни одна из сторон не готова уступать свои позиции", — прогнозирует эксперт.

Впрочем, отмечает он, принимая во внимание наличие объективных предпосылок для эскалации, нельзя исключать, что в данный конкретный момент определенные политические силы специально играют на обострение конфликта, а отдельные политики по обе стороны баррикад имеют в этом свой интерес.

Николай Замикула поясняет: "Представители израильского командования – например, генерал Гассан Алян – заявляют, что простых мусульман в Иерусалиме цинично используют, подталкивая их к протестам по надуманным причинам (якобы Израиль наступает на их религиозные права и святыни). В целом, обвинения в сторону лидеров палестинского движения базируются на логических допущениях. Те вполне могут использовать сложившуюся ситуация (затяжной политический кризис в Израиле, спровоцированный неспособностью сформировать стабильное правительство) и изменения в международной обстановке (приход к власти в США администрации Джо Байдена, которая пересмотрела очевидно произраильский курс Дональда Трампа) для того, чтобы за счет провокаций с одной стороны "прощупать" Тель-Авив и его реакцию, а с другой стороны – привлечь внимание и заручиться поддержкой международной общественности, апеллируя к нарушениям прав палестинцев".

Но определенные политические дивиденды от обострения вполне могут получить и некоторые израильские политики, считает эксперт. К примеру, лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху, который всеми силами стремится удержать кресло премьер-министра. В этой ситуации конфликт вполне может пойти ему на пользу.

"С одной стороны, он усложняет формирование стабильной "антиликудовской" коалиции, способной сформировать правительство. Для ее нормальной работы необходимо привлечь к союзу арабских депутатом Кнессета, а в условиях эскалации это будет сложно сделать. Союзники Нетаньяху наверняка развернут активную кампанию против любого оппонента, который готов пойти на соглашения с арабами, обвиняя его в предательстве интересов Израиля в тяжелое, "военное" время. Да и сами арабские депутаты будут вынуждены реагировать на конфликт и пересматривать свою позицию по вопросам формирования коалиции, помня о пожеланиях своих избирателей", — размышляет Николай Замикула.

С другой стороны, отмечает эксперт, жесткая реакция на действия палестинцев – в том числе ответные удары по Сектору Газа – будут использоваться Нетаньяху для поддержания своего имиджа сильного политика, сориентированного исключительно на защиту Израиля и его интересов. В случае, если дело дойдет до новых парламентских выборов в стране, это может сыграть ему на руку в борьбе за электорат, резюмировал Николай Замикула.

Политолог-международник Денис Пилаш уверен, что запланированное решение Израиля о выселении палестинских жителей из района Шейх-Джарра в Восточном Иерусалиме сыграло роль спички в пороховой бочке, спровоцировав цепочку насилия, которая в итоге привела к очередной эскалации израильско-палестинского конфликта.

"Сперва 6 мая, в последний день месяца Рамадан, в столкновениях с силовиками пострадали сотни палестинских протестующих. Затем 9 мая израильская полиция штурмовала мечеть аль-Акса, одну из важнейших святынь ислама. Исламистское движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, ответило запуском по Израилю ракет — впрочем, особого ущерба это не нанесло, учитывая эффективность израильской системы ПРО "Железный купол". Зато, как и в предыдущих конфликтах — в 2006, 2008-2009, 2014 годах — правительство Израиля использует ситуацию как повод для ассиметричного удара по сектору Газа. Количество погибших от израильских авианалетов палестинцев уже исчисляется десятками, в том числе не менее девяти детей", — отмечает Денис Пилаш.

По его мнению, обострение пришлось как раз кстати нескольким игрокам, включая действующего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

"После парламентских выборов — четвертых за два года — ему не удалось сформировать правительство, и 5 мая мандат перешел к представителю оппозиции Яиру Лапиду. Переговоры последнего с потенциальными коалиционными партнерами продвигались успешно, но для получения парламентского большинства требуется поддержка наименьшей фракции в Кнессете — консервативной партии "Объединенный арабский список", а та заморозила свое участие в переговорах после авиаударов по Газе 10 мая. Для Нетаньяху достижение его оппонентами договоренности о создании кабинета министров чревато не только потерей власти, которую он не выпускал из своих рук на протяжении последних 12 лет, но и перспективами судебных преследований за коррупцию. А вот очередные выборы в атмосфере антипалестинских настроений сулят сплочением электората поддерживающих Нетаньяху правых светских и религиозных партий", — поясняет Денис Пилаш.

С другой стороны, отмечает он, в Палестине тоже должны были состояться выборы в Палестинский законодательный совет (первые с 2006 года!). Но накануне их, 29 апреля, палестинский президент Махмуд Аббас отложил выборы на неопределенный срок. И ситуация с Восточным Иерусалимом выступает для него удобным предлогом их постоянного переноса.

"При этом любая поляризация скорее играет на руку его непримиримых оппонентов, радикалов из ХАМАС, — подчеркивает политолог. — А на международном уровне действия Израиля стали возможностью для Катара и Турции, инициировавших реакцию со стороны Арабской лиги и Организации исламского сотрудничества соответственно, преподнести себя в качестве заступников Палестины. На деле же рядовые палестинцы и впредь будут становиться первыми жертвами региональных обострений и политических игр".

Как сообщалось, в результате беспорядков на Храмовой горе в Иерусалиме пострадало много людей.

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