Обострение на Ближнем Востоке: кроме ХАМАСа на Израиль напала еще одна организация

7 сентября террористическая организация ХАМАС атаковал Израиль тысячами ракет, а сотни боевиков вошли в израильские города, где убили десятки человек. На следующее утро к борьбе против Израиля присоединилась еще одна группировка – Хезболла.

Хезболла атаковала Израиль на юге страны. Фото из открытых источников

Последние события в Израиле вызвали положительную реакцию среди членов Хезболла. Группа ливанских боевиков поздравила бойцов ХАМАСа с вторжением на территорию Израиля. Вместе с тем, организация выступила с заявлением, что пока не собирается активно участвовать в боевых действиях, однако в ночь на воскресенье боевики из Хезболлы обстреляли израильские позиции артиллерией и ракетами на севере страны, в тот момент, когда ХАМАС действует на юге, вблизи сектора Газа. Израиль ответил ударом беспилотников по позициям боевиков.

Хезболла, что по-арабски означает "партия Аллаха", является шиитской политической партией, происходящей из Ливана, но также имеет признаки террористической организации. Движение было основано в 1982 году, когда в Ливане шла гражданская война. В настоящее время разветвленная сеть имеет собственный аппарат безопасности и создала систему социальных льгот, таким образом Хезболла имеет репутацию "государства в государстве", де-факто вне контроля власти Ливана.

Поддерживаемое Ираном образование во главе с Хасаном Насром Аллахом отрицает право Израиля на существование и выступает против влияния Запада на Ближнем Востоке. Организация несет ответственность за многочисленные нападения на Израиль, поэтому она считается террористической организацией как США, так и Европейский Союз.

Ранее портал "Комментарии" сообщали, о Мохаммеде Дейфе - лидера ХАМАСа, войска которого напали на Израиль.

Также "Комментарии" писали о журналистке, которая вела прямой эфир из сектора Газа. Позади нее взорвалась ракета, а видео попало в сеть.