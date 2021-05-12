В Иерусалиме возобновились столкновения между палестинцами и израильской полицией

Столкновения между палестинцами и сотрудниками израильской полицией вновь вспыхнули в Восточном Иерусалиме, — в районе мечети Аль-Акса, сообщает палестинская радиостанция Dunya Al Watan.

Столкновения происходят у ворот Аль-Магариба (фото из открытых источников)

Сотрудники полиции приступили к штурму дворов мечети, вытесняя оттуда прихожан. По информации радиостанции, сотрудники полиции применили резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Сейчас силовики перекрывают ворота, ведущие к мусульманской святыне. Наиболее ожесточенные столкновения происходят у ворот Аль-Магариба, Аль-Асбат и Ас-Сильсиля.

Большинство прихожан стремилось попасть в Аль-Аксу для молитвы, которая совершается в священный для мусульман месяц рамадан после обязательной ночной молитвы.

Как сообщали ранее Из Сектора Газа было выпущено более 30 ракет в сторону Иерусалима, где уже несколько дней длятся беспорядки. Тем временем Израиль заявил, что за атаку отвечает радикальное движение ХАМАС и нанес удар в ответ.

Отметим, что министерство здравоохранения Газы заявили, что девять палестинцев, в том числе трое детей, были убиты в результате серии ударов в северной части Газы. Обострение произошло сразу после истечения срока ультиматума исламистской группировки ХАМАС, размещенной в Секторе Газа. ХАМАС требовала вывести войска из комплекса мечети Аль-Акса. Там накануне произошли столкновения палестинских протестующих с израильской полицией.

Напомним, на Храмовой горе в Иерусалиме в результате массовых беспорядков между палестинцами и израильскими силовиками пострадало много людей. Это произошло, когда в последний день священного для мусульман месяца Рамадан тысячи прихожан собрались на молитву в мечети аль-Акса.

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