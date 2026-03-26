Ормузька протока може бути розблокована: в Ірані ліквідовано топадмірала

Адмірал Аліреза Танґсірі, який командував військово-морськими силами Корпусу вартових ісламської революції, загинув унаслідок авіаудару в іранському місті Бандар-Аббас. Про це на умовах анонімності заявив ізраїльський чиновник, пише "Times of Israel".

Адмірал Аліреза Танґсірі. Фото: з відкритих джерел

За інформацією чиновника, удар було завдано по Бандар-Аббасу – портовому місту на півдні Ірану, що виходить на Ормузьку протоку.

Ані Іран, ані ізраїльські військові офіційно не підтвердили і не прокоментували цю інформацію.

Варто зауважити, Аліреза Танґсірі очолював ВМС КВІР. За даними ізраїльського чиновника, саме він відповідав за перекриття Ормузької протоки — одного з найважливіших морських шляхів у світі, через який проходить значна частина світового постачання нафти.

президент США Дональд Трамп заявив своїм союзникам, що має намір уникнути затяжної війни з Іраном і розраховує завершити конфлікт у найближчі тижні. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела в оточенні глави держави.

За даними видання, Трамп у приватних розмовах переконує радників дотримуватись раніше озвученого ним терміну – 4-6 тижнів. Він вважає, що протистояння наближається до фінальної стадії. У Білому домі навіть розраховували синхронізувати закінчення війни з можливим самітом із лідером Китаю Сі Цзіньпін у Пекіні в середині травня.

Однак реальність виявилася складнішою: переговори між Вашингтоном і Тегераном знаходяться лише на початковому етапі, а адміністрація США не має простого сценарію завершення війни. Джерела зазначають, що сам Трамп часто переключається на внутрішній порядок денний – від міграційної політики до майбутніх виборів та економічних проблем.

