Победа США может быть лишь иллюзией: что не так с ситуацией в Иране



















Потенциальная победа США в противостоянии с Ираном может быть скорее политическим жестом, чем стратегическим изломом. Так считает бывший руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба, очертивший три возможных сценария развития событий после американских ударов по иранским объектам.

Кулеба о трех сценариях развития событий в Иране после ударов США. Фото из открытых источников

Дмитрий Кулеба на своем YouTube-канале прокомментировал ситуацию с Ираном. По его словам, ключевая проблема заключается не только в ядерной инфраструктуре Тегерана, но и в устойчивости самой системы власти. Даже если будет ликвидирована верхушка режима, включая верховного лидера Али Хаменеи, это не гарантирует внутренний взрыв или крах политической вертикали.

Сценарий первый: режим сохраняется

По словам Кулебы, наиболее вероятный вариант развития ситуации в Иране – это сохранение действующего режима. Иран может объявить о мести и стабилизировать ситуацию внутри страны. В таком случае удары США дадут только временный эффект. Инфраструктура будет восстановлена, а конфликт заморожен до его нового обострения.

"Все стороны объявят о победе, но ситуация не изменится. Мы получим только передышку перед новой вспышкой конфликта через пару лет", — отметил Кулеба.

Дипломат проводит параллель с российско-украинской войной, где прекращение огня без устранения первопричин не означает завершения конфликта.

Сценарий второй: революция

Другой сценарий по словам Кулебы менее вероятен, но положительный – восстание и падение режима аятолл. В этом случае война на Ближнем Востоке могла бы завершиться быстрее, хотя Тегеран способен нанести удары по целям в Израиле или других странах региона. В то же время, дипломат предостерегает, что пока нет четких признаков, что внутренняя ситуация приведет к революции и свержению режима в Иране.

Сценарий третий: великая война

Третий сценарий может быть наиболее опасным, когда усиление эскалации приведет к масштабной региональной войне. Если режим в Иране ощутит угрозу существованию, он может "нажать все кнопки", втягивая США и Израиль в затяжное противостояние.

"В настоящее время Иран будет прилагать все усилия, чтобы избежать втягивания в войну Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Потому что неизвестно, включаются ли эти страны в войну, или они будут делать вид", — добавил Кулеба.

Таким образом, даже заявления Трампа об ослаблении Ирана не означают стратегическую победу. Будущее региона будет зависеть от того, будет ли изменена сама политическая система, а не только разрушены отдельные объекты.

