Близький Схід Дві країни остаточно переконали Трампа розпочати удари по Ірану: що відомо
Дві країни остаточно переконали Трампа розпочати удари по Ірану: що відомо

Ізраїль і Саудівська Аравія переконали Дональда Трампа розпочати масштабні удари по Ірану.

1 березня 2026, 12:20
Slava Kot

Президент США Дональд Трамп розпочав масштабну повітряну кампанію проти Ірану після тижнів активного лобіювання з боку Ізраїлю та Саудівської Аравії. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на поінформовані джерела.

Дві країни остаточно переконали Трампа розпочати удари по Ірану: що відомо

Ізраїль і Саудівська Аравія переконали Трампа атакувати Іран. Фото з відкритих джерел

За даними видання, наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман протягом останнього місяця провів кілька приватних телефонних розмов з Трампом, закликаючи його до рішучих дій проти Тегерана. Публічно Ер-Ріяд підтримував дипломатичний трек, однак за лаштунками наполягав на військовому сценарії. Водночас прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу продовжував багаторічну кампанію із закликами до ударів по іранській ядерній та військовій інфраструктурі. 

За словами чотирьох співрозмовників WP, саме спільний тиск двох країн став вирішальним фактором для остаточно рішення Білого дому.

"Президент Дональд Трамп розпочав 28 лютого широкомасштабну атаку на Іран після тижневих лобістських зусиль незвичайної пари союзників США на Близькому Сході – Ізраїлю та Саудівської Аравії", — пише The Washington Post.

Нагадаємо, що США та Ізраїль завдали ударів по політичному керівництву й військових об’єктах Ірану. Уже в перші години операції загинув верховний лідер Алі Хаменеї та кілька високопосадовців. Після ударів Тегеран відповів атаками на американські бази в Кувейті, Катарі, Саудівській Аравії, ОАЕ, Бахрейні та Йорданії.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про першу реакцію Трампа на смерть Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Також "Коментарі" писали, як Росія відреагувала на удари США та Ізраїлю по її союзнику Ірану.



Джерело: https://www.washingtonpost.com/politics/2026/02/28/trump-iran-decision-saudi-arabia-israel/
