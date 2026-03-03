Почему Иран бомбит другие страны Ближнего Востока после атаки США: какова цель

После совместных американо-израильских ударов по Ирану 28 февраля Тегеран ответил масштабными ракетными атаками не только по Израилю, но и странам Персидского залива. Под обстрелами оказались объекты в ОАЭ, Саудовской Аравии, Омане, Бахрейне, Кувейте и Катаре. Почему Иран расширяет географию конфликта и атакует мусульманские страны на Ближнем Востоке?

Почему Иран атакует страны Персидского залива. Фото из открытых источников

Преподаватель ближневосточных исследований Университета Дикина Эндрю Томас в колонке для The Conversation пояснил, что тактика Ирана в ударах по странам Персидского залива заключается в преднамеренной стратегии давления на соседей.

Удар по союзникам США

Как указывает Томас, почти все государства Персидского залива имеют гарантии безопасности от США и размещают американские базы. Среди атакующих Иран ключевых целей оказалась штаб-квартира Пятого флота ВМС США в Бахрейне и авиабаза Аль-Удейд в Катаре, где расположено Центральное командование США (CENTCOM) и около 10 тысяч военных.

Американские военные базы на Ближнем Востоке

Иран понимает, что современные системы ПВО США минимизируют прямые потери. Однако главная цель состоит не в разрушении инфраструктуры, а в создании атмосферы риска. Тегеран сигнализирует, что, если война будет продолжаться, региональный комфорт и стабильность окажутся под угрозой.

"Стратегия состоит в том, чтобы сделать регион менее стабильным и обеспечить, чтобы все его соседи это почувствовали. Фактически, страна обещает, что если операции продолжатся, относительному миру и процветанию, которым пользовался Персидский залив, придет конец", — объясняет Томас.

Соперничество и страх втягивания

Несмотря на относительные размеры и военную мощь Ирана в регионе, иранское правительство не пользуется симпатией среди своих соседей. Саудовская Аравия и Иран более десяти лет ведут опосредованную войну за Йемен. Иран также заявил об историческом праве собственности на Бахрейн.

Остальные государства Персидского залива, а именно ОАЭ, Кувейт, Оман и Катар, способствовали более прагматическим отношениям с Ираном, поддерживая дипломатические каналы и предлагая посредничество в разрешении споров в рамках Совета по сотрудничеству арабских государств Персидского залива. Так что атаки по ним, это попытка Ирана заставить сделать выбор.

"Иран надеется, что его соседи воспримут эту войну как избранный США и Израилем выбор и их втянут в военные действия. Страны Персидского залива будут вынуждены либо удвоить свой союз с США, либо работать над деэскалацией", — указывает эксперт.

По словам Томаса, Иран предпринял такие действия визитной карточкой своей давней стратегии "передовой обороны", когда атаки проходят далеко от своих границ, чтобы продемонстрировать глубину своего влияния. Как объясняет эксперт, использование своего арсенала беспилотников и ракет стало способом Тегерана показать, что режим не уйдет тихо.

"Эта война экзистенциальна для Исламской Республики. Ее удары через Персидский залив призваны напоминать ей, что она сделает все возможное, чтобы вовлечь весь регион в хаос, неопределенность и нестабильность, чтобы спасти себя", — подытоживает Томас и добавляет, что вопрос состоит в том, просуществует ли режим Ирана достаточно долго, чтобы эти последствия имели значение.

