logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.23

EUR/UAH

50.6

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Ближний Восток Почему Иран бомбит другие страны Ближнего Востока после атаки США: какова цель
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему Иран бомбит другие страны Ближнего Востока после атаки США: какова цель

Эксперт объяснил, почему Иран атакует ОАЭ, Катар, Бахрейн и другие страны после ударов США и Израиля.

3 марта 2026, 08:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

После совместных американо-израильских ударов по Ирану 28 февраля Тегеран ответил масштабными ракетными атаками не только по Израилю, но и странам Персидского залива. Под обстрелами оказались объекты в ОАЭ, Саудовской Аравии, Омане, Бахрейне, Кувейте и Катаре. Почему Иран расширяет географию конфликта и атакует мусульманские страны на Ближнем Востоке?

Почему Иран бомбит другие страны Ближнего Востока после атаки США: какова цель

Почему Иран атакует страны Персидского залива. Фото из открытых источников

Преподаватель ближневосточных исследований Университета Дикина Эндрю Томас в колонке для The Conversation пояснил, что тактика Ирана в ударах по странам Персидского залива заключается в преднамеренной стратегии давления на соседей.

Удар по союзникам США

Как указывает Томас, почти все государства Персидского залива имеют гарантии безопасности от США и размещают американские базы. Среди атакующих Иран ключевых целей оказалась штаб-квартира Пятого флота ВМС США в Бахрейне и авиабаза Аль-Удейд в Катаре, где расположено Центральное командование США (CENTCOM) и около 10 тысяч военных.

Почему Иран бомбит другие страны Ближнего Востока после атаки США: какова цель - фото 2

Американские военные базы на Ближнем Востоке

Иран понимает, что современные системы ПВО США минимизируют прямые потери. Однако главная цель состоит не в разрушении инфраструктуры, а в создании атмосферы риска. Тегеран сигнализирует, что, если война будет продолжаться, региональный комфорт и стабильность окажутся под угрозой.

"Стратегия состоит в том, чтобы сделать регион менее стабильным и обеспечить, чтобы все его соседи это почувствовали. Фактически, страна обещает, что если операции продолжатся, относительному миру и процветанию, которым пользовался Персидский залив, придет конец", — объясняет Томас.

Соперничество и страх втягивания

Несмотря на относительные размеры и военную мощь Ирана в регионе, иранское правительство не пользуется симпатией среди своих соседей. Саудовская Аравия и Иран более десяти лет ведут опосредованную войну за Йемен. Иран также заявил об историческом праве собственности на Бахрейн.

Остальные государства Персидского залива, а именно ОАЭ, Кувейт, Оман и Катар, способствовали более прагматическим отношениям с Ираном, поддерживая дипломатические каналы и предлагая посредничество в разрешении споров в рамках Совета по сотрудничеству арабских государств Персидского залива. Так что атаки по ним, это попытка Ирана заставить сделать выбор.

"Иран надеется, что его соседи воспримут эту войну как избранный США и Израилем выбор и их втянут в военные действия. Страны Персидского залива будут вынуждены либо удвоить свой союз с США, либо работать над деэскалацией", — указывает эксперт.

По словам Томаса, Иран предпринял такие действия визитной карточкой своей давней стратегии "передовой обороны", когда атаки проходят далеко от своих границ, чтобы продемонстрировать глубину своего влияния. Как объясняет эксперт, использование своего арсенала беспилотников и ракет стало способом Тегерана показать, что режим не уйдет тихо.

"Эта война экзистенциальна для Исламской Республики. Ее удары через Персидский залив призваны напоминать ей, что она сделает все возможное, чтобы вовлечь весь регион в хаос, неопределенность и нестабильность, чтобы спасти себя", — подытоживает Томас и добавляет, что вопрос состоит в том, просуществует ли режим Ирана достаточно долго, чтобы эти последствия имели значение.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кувейт сбил три американских истребителя.

Также "Комментарии" писали, что аятоллы Ирана объявили "джихад" против США.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://theconversation.com/why-did-iran-bomb-dubai-a-middle-east-expert-explains-the-regional-alliances-at-play-277218
Теги:

Новости

Все новости