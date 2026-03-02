Кувейт збив три американські винищувачі: США оприлюднили заяву

Сполучені Штати підтвердили втрату трьох винищувачів F-15E Strike Eagle над Кувейтом. За даними Центрального командування США, інцидент стався 1 березня о 23:03 за східним часом і був спричинений "дружнім вогнем" кувейтської протиповітряної оборони.

США втратили винищувачі F-15 над Кувейтом. Фото з відкритих джерел

Американські винищувачі F-15 виконували завдання з підтримки операції США проти Ірану та були збиті над Кувейтом.

"Три американські винищувачі F-15E Strike Eagles, що летіли на підтримку операції "Епічна лють", були збиті над Кувейтом через очевидний інцидент зі дружнім вогнем. Під час активних бойових дій, які включали атаки іранських літаків, балістичних ракет та безпілотників, винищувачі ВПС США були помилково збиті кувейтськими системами ППО", — йдеться в заяві.

Центральне командування США повідомило, що усі шість членів екіпажів катапультувалися та були евакуйовані. За інформацією американських військових, їхній стан стабільний.

"Кувейт визнав цей інцидент і ми вдячні кувейтським силам оборони за зусилля та їхню підтримку в цій операції, що триває. Причина інциденту розслідується. Додаткова інформація буде оприлюднена, як тільки вона стане доступною", — зазначили в CENTCOM.

Військові Кувейту раніше повідомляли про падіння кількох американських літаків поблизу військової авіабази США "Алі Аль-Салем" у Кувейті, однак не уточнювали причин. У соцмережах з’явилися відео, на яких видно падіння палаючого літака та пілота, що спускається з парашутом.

