Почему Иран из союзника Израиля превратился в заклятого врага

Более 25 лет между Израилем и Ираном существовал дружеский период. Однако последние несколько десятков лет страны называют друг друга заклятыми врагами, а 13 апреля Иран атаковал Израиль более 300 дронов и ракет. Портал "Комментарии" описывает историю отношений между Ираном и Израилем.



История конфликта на Ближнем Востоке между Ираном и Израилем. Фото из открытых источников

Израильско-иранские отношения обычно делят на четыре этапа:

— неоднозначный период (1947–1953 годы);

— дружеский период (1953-1979 годы);

— период обострения (1979-1990);

— период открытой вражды с 1991 года.

Этап первый: неоднозначный период с 1947 по 1953 год

Иран был одним из 11 членов специального комитета ООН, который искал решение о дальнейшей судьбе Палестины после окончания британского контроля над территорией. Иран совместно с Индией и Югославией проголосовали против разделения Палестины, и предлагали сохранение ее как государства с образованием арабских и еврейских кантонов. Иран также голосовал против вступления Израиля в ООН. Однако после арабо-израильской войны 1948 года Иран стал второй мусульманской страной после Турции, признавшей Израиль.

Этап второй: дружеский период во время правления династии Пехлеви с 1953 по 1979 годы

В 1953 году с помощью США и Великобритании в Иране было свергнуто правительство во главе с Махаммедом Мосаддиком. Иран снова возглавил прозападный шах Мохаммед Реза Пахлави. С этого момента между Ираном и Израилем начались дружеские отношения. Израиль учил иранских сельскохозяйственных экспертов, а Иран стал крупнейшим поставщиком нефти для Израиля. Обе страны начали строительство трубопровода через Израиль в Европу.

Тегеран и Тель-Авив имели широкое сотрудничество в военной сфере и сфере безопасности, но эта информация долго держалась в тайне, чтобы не провоцировать арабские страны в регионе. Кроме того, Иран стал домом для второго по величине еврейского общества за пределами Израиля. В конце концов, обе страны обменялись послами в 1970-х годах.

Этап третий: период обострения после Иранской революции с 1979 по 1990 годы

После Исламской революции 1979 года шах был свергнут, а к власти пришел Аятолла Хомейни, который основал новую Исламскую Республику Иран. Во главе с Хомейни Иран разорвал все дипломатические и коммерческие отношения с Израилем, перестал признавать существование страны, а израильское посольство в Тегеране было превращено в палестинское. Кроме того, Израиль стал известен в Иране как "маленький сатана", являющийся союзником "большого сатаны" — США.

Этап четвертый: период открытой вражды после 1991 года

Поворот от холодного мира к открытой враждебности начался в начале 90-х годов. Это произошло вскоре после распада СССР и поражения Ирака в войне в Персидском заливе, что означало перенесение власти на Ближнем Востоке к Ирану и Израилю.

Обе страны начали вести агрессивную политику, в частности правительство Ицхака Рабина заняло более резкую позицию по отношению к Ирану, а тогдашний президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад делал провокационные заявления в сторону Израиля.

Иран начал создавать ядерное оружие, а Израиль отреагировал доктриной Бегина, предполагавшей атаковать любые объекты, несущие угрозу безопасности страны. Кроме того, Иран финансирует многочисленные исламистские движения, в частности ХАМАС, Хезболла и другие, совершающие террористические атаки на Израиль. Тогда как Израиль проводит в Иране тайные секретные операции с убийствами и взрывами.

Последнее обострение между странами произошло 13 апреля, когда Иран запустил в сторону Израиля по данным ЦАХАЛ 30 крылатых ракет, 120 баллистических и 170 дронов-камикадзе. Часть из них не долетела до Израиля и была сбита на территории Иордании и Ирака союзниками.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Израиля отреагировал на атаку Ирана, назвав это "объявлением войны".

Также "Комментарии" писали, что появилась реакция на Кремля на инцидент запуском ракет его союзником Ираном по Израилю.