Почему Израиль согласился на прекращение войны: какой подход теперь будет запущен по Украине

Правительство Израиля одобрило соглашение о прекращении огня с ХАМАС и освобождению заложников, удерживаемых в Газе. Согласование состоялась спустя более семи часов дебатов. Эту информацию подтвердил офис премьер-министра Израиля, а также ряд израильских и мировых СМИ. Почему Израиль и ХАМАС заключили соглашение, несмотря на то, что Нетяньяху ранее заявлял, что война продлится до победного конца? Как это может повлиять на российско-украинскую войну? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Прекращение огня между Израилем и ХАМАС

Новой администрацией США была использована жесткая аргументация

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков сразу же обратил внимание, что зять Дональда Трампа Джаред Кушнер очень хорошо связан с еврейскими правящими кругами. И поэтому миротворческая риторика Трампа и те сигналы, которые он посылал, не могли быть не услышаны Израилем. В конечно итоге все это в комплексе и заставило Израиль пойти на переговоры с ХАМАС.

Александр Кочетков напомнил, что США, в отличии от Украины, помогали Израилю в практичном смысле, когда была попытка массированного налета Ирана по Израилю с применением беспилотников и ракет. Фактически Израиль с воздуха прикрывали США, Великобритания, Франция, то есть страны НАТО, но, в первую очередь США. Они сбили практически все ракеты, которые были направлены на Израиль.

"Соответственно, теперь была жесткая аргументация, либо вы договариваетесь, либо наша помощь перестанет быть такой эффективной. То есть был применён тот самый рецепт, который может быть использован по Украине, когда Киев начнут подталкивать к договоренностям. В противном случае скажут, что мы не будем вам помогать, потому что это нам накладно и сложно. Алгоритм Трампа состоит в том, что война – это продолжение экономических терок за территории, ресурсы, сферы влияния. В этом смысле бизнесмены стремятся к тому, чтобы их корпорации не разрушали. Они также не хотят разрушать корпорации конкурентов. Они хотят их поглотить, принудить к каким-то условиям. То есть, в голове Трампа война – это, если не сумели договориться, повоевали, продемонстрировали силу и быстренько сели за стол переговоров. Вот так он к этому относится. Это его психологический тип бизнесмена. Поэтому также он отнёсся к этой экзистенциальной войне Израиля и ХАМАС. Несмотря на то, что не было явных причин для прекращения войны, тем не менее под давлением новой администрации США Израиль был вынужден пойти на эти переговоры. Проблема законсервирована. И как многие шутят, готовясь к следующей войне, ХАМАС начнёт рыть окопы буквально в день подписания соглашения", – отметил эксперт.

По его словам, точно такая же схема по ряду признаков реализуется и в отношении Украины.

"Киев подталкивают к тому, чтобы он начал договариваться, даже при неприемлемых, неприятных для себя условиях, которые не прекращают конфликт как таковой, не убирают его причины. Причём причины схожие с теми, что есть на Ближнем Востоке. Израиль хочет, чтобы не было арабского мира. Россия хочет, чтобы не было Украины", – отметил аналитик.

Подытоживая, Александр Кочетков отмечает, что по реализации этого сценария есть большие опасения: на сколько мы сумеем договориться на неприемлемых условиях и на сколько наша власть, когда какое-то перемирие вступит в силу, поймет, что она немедленно, интенсивно должна готовиться к новой войне, чтобы не получилось так, как в 2022 году.

Концепция Трампа сработала

Политолог Дмитрий Воронков считает, что война на Ближнем Востоке завершена по причине определённого влияния будущей администрации США. В первую очередь, давление было оказано на Израиль, которому с первых дней конфликта поставлялось современная американское вооружение, в том числе авиация – новейшие истребители F-35.

"В данном случае повлияла концепция Трампа, который хочет продвигать миротворческую миссию и как это видно по его риторике – с приходом его к власти на планете будет мир, что он прекратит все конфликты", – отметил эксперт.

Дмитрий Воронков говорит, что прослеживается определенная параллель в той стратегии, которая неоднократно уже звучала в отношении Украины.

"Эта стратегия состоит в том, что в случае, если наступит прекращение огня и Россия воспользуется моментом и пойдёт дальше, тогда Трамп вооружит Украину до зубов, предоставит самое современное оружие. Так вот параллель с конфликтом на Ближнем Востоке в том, что Трамп также поддержал и Израиль в его стремлении возобновить войну, если режим прекращения огня будет сорван. Он уже пообещал, что в таком случае будет способствовать максимальному вооружению Израиля", – отметил эксперт.

Что касается того, как мирное соглашение между Израилем и ХАМАС может повлиять на российско-украинскую войну, то политолог обратил внимание на миротворческую риторику Дональда Трампа и заявленные им же цели – прекратить глобальные конфликты и так далее.

"Поэтому прекращение огня на Ближнем Востоке есть позитивом для Украины. Он заключается в том, что теперь больше концентрации и внимания у мировых игроков, в том числе, и самого Дональда Трампа будет сконцентрировано на Украине. То есть, не будет рассеивания на ещё один какой-то конфликт. Соответственно, чем больше концентрация и усилия, тем больше вероятность успеха", – подытожил Дмитрий Воронков.

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