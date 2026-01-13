«Помощь уже в пути»: Трамп сделал громкое заявление относительно Ирана

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обратился к иранцам с призывом продолжать протесты.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Глава Белого также советует иранским протестующим "захватывать институции" и фиксировать имена "убийц и обидчиков", которые, по его словам, "заплатят большую цену".

"Запишите имена убийц и насильников. Они заплатят за это дорогой ценой. Я отменил все встречи с иранскими официальными лицами, пока не прекратятся бессмысленные убийства протестующих", — написал президент США в своей соцсети Truth Social.

Президент США также подчеркнул, что "помощь уже в пути", но не уточнил детали.

Как сообщал портал "Комментарии", на фоне обострения ситуации с протестами в Иране президент Владимир Зеленский опубликовал пост в сети Х на фарси. Украинский президент поддержал протестующих в Иране и подчеркнул, что "каждый порядочный человек на этой планете искренне желает, чтобы народ Ирана наконец-то освободился от нынешнего режима". Президент подчеркнул, что иранский режим аятоллы Хаменеи принес много зла Украине и другим странам.

Ранее издание "Комментарии" писало, что количество жертв массовых протестов в Иране резко возросло и уже превысило 500 человек. Такие данные обнародовала правозащитная организация HRANA, которая базируется в США и собирает данные от активистов внутри страны и за ее пределами. По подсчетам HRANA, за две недели протестов в Иране погибли по меньшей мере 538 человек, в том числе 490 протестующих и 48 сотрудников сил безопасности. Также сообщается, что еще более 10 600 человек были арестованы. Иранские власти официальных цифр не обнародовали, а независимо проверить эти данные пока невозможно. В то же время, масштабы насилия свидетельствуют о самом серьезном кризисе для духовного руководства Исламской Республики со времени протестов 2022 года.