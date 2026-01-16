Посольство Украины в Иране опубликовало важное заявление

Посольство Украины в Исламской Республике Иран заявило о временной приостановке своей работы.

В Иране продолжаются массовые протесты. Фото: из открытых источников

Такое решение дипломаты приняли из соображений безопасности, сообщили в дипломатическом представительстве.

В посольстве подчеркнули, что главным приоритетом сейчас есть защита жизни и здоровья украинских граждан.

"В связи с обострением ситуации безопасности сообщаем, что Посольство Украины в Исламской Республике Иран временно приостанавливает свою работу. О возобновлении деятельности Посольства, а также о дальнейших действиях и возможных изменениях будет сообщено дополнительно", — говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что все официальные сообщения будут обнародованы через проверенные каналы связи.

Между тем украинцев, которые сейчас находятся на территории Ирана, в посольстве призывают внимательно следить за предыдущими рекомендациями, следовать инструкциям по безопасности и избегать любых рискованных ситуаций, чтобы не подвергать себя опасности.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", Министерство иностранных дел Канады обратилось к своим гражданам , находящимся в Иране, с призывом как можно скорее покинуть страну.

Причинами называют резкое ухудшение ситуации в Иране. В канадском МИДе пояснили, что решение связано с эскалацией внутриполитического напряжения в стране, массовыми протестами и риском насильственных действий, в том числе в отношении иностранцев.

Издание "Комментарии" также писало, что в Иране количество погибших во время подавления массовых антиправительственных выступлений может достигать уже около 12 тысяч человек. Протесты продолжаются более двух недель, а власти пытаются скрыть реальные масштабы кровавых репрессий. Об этом сообщает Iran International. Агентство отмечает, что государство намеренно блокирует любую информацию о массовых гражданских убийствах.