Посольство України в Ірані опублікувало важливу заяву

Дипломати закликали українців, які перебувають на території Ірану, дотримуватися інструкцій з безпеки та уникати будь-яких ризикованих ситуацій

16 січня 2026, 21:27
Автор:
Маламура Сергій

Посольство України в Ісламській Республіці Іран заявило про тимчасове призупинення своєї роботи.

Посольство України в Ірані опублікувало важливу заяву

В Ірані тривають масові протести. Фото: з відкритих джерел

Таке рішення дипломати ухвалили з міркувань безпеки, повідомили в дипломатичному представництві.

У посольстві наголосили, що головним пріоритетом зараз є захист життя та здоров’я українських громадян.

"У зв’язку із загостренням безпекової ситуації повідомляємо, що Посольство України в Ісламській Республіці Іран тимчасово призупиняє свою роботу. Про відновлення діяльності Посольства, а також про подальші дії та можливі зміни буде повідомлено додатково", — йдеться у повідомленні.

У посольстві зазначили, що всі офіційні повідомлення будуть оприлюднені через перевірені канали зв’язку. 

Тим часом українців, які зараз перебувають на території Ірану, у посольстві закликають уважно стежити за попередніми рекомендаціями, дотримуватися інструкцій з безпеки та уникати будь-яких ризикованих ситуацій, щоб не наражати себе на небезпеку.

Як раніше повідомляв портал "Коментарі", Міністерство закордонних справ Канади звернулося до своїх громадян, які перебувають в Ірані, із закликом якомога швидше залишити країну.

Причинами називають різке погіршення безпекової ситуації в Ірані. У канадському МЗС пояснили, що рішення пов’язане з ескалацією внутрішньополітичної напруги в країні, масовими протестами та ризиком насильницьких дій, у тому числі щодо іноземців. 

Видання "Коментарі" також писало, що в Ірані кількість загиблих під час придушення масових антиурядових виступів може сягати вже близько 12 тисяч осіб. Протести тривають понад два тижні, а влада намагається приховати реальні масштаби кривавих репресій. Про це повідомляє Iran International. Агенція наголошує, що держава навмисно блокує будь-яку інформацію про масові вбивства цивільних.



Джерело: https://www.facebook.com/iranukraine/photos
