Появилась первая реакция лидера Ирана на нападение на Израиль

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Slava Kot
В своем первом телевизионном выступлении после нападения боевиков из сектора Газа на Израиль аятолла Али Хаменеи заявил, что Иран не был причастен к атаке ХАМАС на Израиль. Однако духовный лидер исламистов приветствовал действия террористов.
Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Фото из открытых источников
В своем выступлении Хаменеи обвинил Израиль и призвал прославлять действия боевиков из ХАМАСа.
Иранский аятолла заявил, что атаки израильской армии на сектор Газа "вызовет гораздо более сильный поток гнева". Кроме того, Хаменеи считает, что Израиль пытается использовать ситуацию, чтобы оправдать военные действия на территории, которую Иран считает оккупированной израильской армией.
По состоянию на 10 октября Израиль сообщил о 900 человек, погибших во время атак ХАМАСа, тогда как официальные лица из сектора Газа сообщают об убийстве 700 человек из-за израильских ударов.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что пока ХАМАС атакует Израиль на юге, боевики из Ливана проводят нападения на севере страны. Ливанские террористы из Хезболлы финансируются на средства Ирана.
Также "Комментарии" писали, что в США разочарованы позицией Китая по нападению на Израиль со стороны террористической группировки ХАМАС.
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