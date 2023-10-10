Появилась первая реакция лидера Ирана на нападение на Израиль

В своем первом телевизионном выступлении после нападения боевиков из сектора Газа на Израиль аятолла Али Хаменеи заявил, что Иран не был причастен к атаке ХАМАС на Израиль. Однако духовный лидер исламистов приветствовал действия террористов.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Фото из открытых источников

В своем выступлении Хаменеи обвинил Израиль и призвал прославлять действия боевиков из ХАМАСа.

"Мы целуем руки тем, кто спланировал нападение на сионистский режим. Это разрушительное землетрясение разрушило некоторые критические сооружения, которые нелегко отремонтировать", - сказал Хаменеи и добавил, что "в этой катастрофе виновны действия самого сионистского режима"

Иранский аятолла заявил, что атаки израильской армии на сектор Газа "вызовет гораздо более сильный поток гнева". Кроме того, Хаменеи считает, что Израиль пытается использовать ситуацию, чтобы оправдать военные действия на территории, которую Иран считает оккупированной израильской армией.

"Оккупационный режим стремится изобразить себя жертвой для дальнейшей эскалации своих преступлений. Это ошибочный расчет. Это приведет к еще большей катастрофе", — заявил аятолла Али Хаменеи во время выступления.

По состоянию на 10 октября Израиль сообщил о 900 человек, погибших во время атак ХАМАСа, тогда как официальные лица из сектора Газа сообщают об убийстве 700 человек из-за израильских ударов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что пока ХАМАС атакует Израиль на юге, боевики из Ливана проводят нападения на севере страны. Ливанские террористы из Хезболлы финансируются на средства Ирана.

Также "Комментарии" писали, что в США разочарованы позицией Китая по нападению на Израиль со стороны террористической группировки ХАМАС.