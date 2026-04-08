Появилась первая реакция ООН на перемирие США и Ирана
commentss НОВОСТИ Все новости

Появилась первая реакция ООН на перемирие США и Ирана

Антониу Гутерриш приветствовал двухнедельное перемирие между США и Ираном.

8 апреля 2026, 08:45
Slava Kot

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал объявление двухнедельного перемирия между США и Ираном и призвал стороны конфликта использовать эту паузу для деэскалации ситуации на Ближнем Востоке.

Появилась первая реакция ООН на перемирие США и Ирана

Генсек ООН Антониу Гутерриш. Фото: Reuters

О реакции Антониу Гутерриша сообщил спикер генерального секретаря Стефан Дюжаррик. По его словам, глава организации считает прекращение боевых действий важным шагом по защите гражданского населения и уменьшению гуманитарных последствий кризиса.

"Он призывает все стороны нынешнего конфликта на Ближнем Востоке выполнять свои обязательства в соответствии с международным правом и соблюдать условия прекращения огня, чтобы проложить путь к крепкому и всеобъемлющему миру в регионе", — заявил Дюжаррик.

В заявлении отмечается, что немедленное прекращение военных действий критически необходимо для сохранения жизни людей и облегчения страданий в регионе, где напряженность между Вашингтоном и Тегераном в последнее время резко возросла.

В ООН особо отметили роль международных посредников в достижении договоренности между США и Ираном. Генеральный секретарь поблагодарил Пакистан и другие государства, которые способствовали переговорному процессу и помогли сторонам согласовать временное прекращение боевых действий.

В настоящее время США и Иран договорились о двухнедельном перемирии. Президент США Дональд Трамп назвал остановку боевых действий "большим событием для всего мира", в то время как в Тегеране заявили о собственной победе в противостоянии. Ожидается, что прямые переговоры между сторонами могут пройти 10 апреля.

