З'явилася перша реакція ООН на перемир’я США та Ірану

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш привітав оголошення двотижневого перемир’я між США та Іраном та закликав сторони конфлікту використати цю паузу для деескалації ситуації на Близькому Сході.

Генсек ООН Антоніу Гутерреш. Фото: Reuters

Про реакцію Антоніу Гутерріша повідомив речник генерального секретаря Стефан Дюжаррік. За його словами, глава організації вважає припинення бойових дій важливим кроком для захисту цивільного населення та зменшення гуманітарних наслідків кризи.

"Він закликає всі сторони нинішнього конфлікту на Близькому Сході виконувати свої зобов’язання згідно з міжнародним правом та дотримуватися умов припинення вогню, щоб прокласти шлях до міцного та всеохоплюючого миру в регіоні", – заявив Дюжаррік.

У заяві наголошується, що негайне припинення воєнних дій є критично необхідним для збереження життя людей і полегшення страждань у регіоні, де напруженість між Вашингтоном і Тегераном останнім часом різко зросла.

В ООН окремо відзначили роль міжнародних посередників у досягненні домовленості між США та Іраном. Генеральний секретар подякував Пакистану та іншим державам, які сприяли переговорному процесу та допомогли сторонам погодити тимчасове припинення бойових дій.

Наразі США та Іран домовилися про двотижневе перемир’я. Президент США Дональд Трамп назвав зупинку бойових дій "великою подією для всього світу", тоді як у Тегерані заявили про власну перемогу у протистоянні. Очікується, що прямі переговори між сторонами можуть відбутися 10 квітня.

