Премьер-министр Израиля резко ответил Эрдогану, который сравнил его с Гитлером

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Slava Kot
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что действия Израиля в Секторе Газа "заставляют скучать по Гитлеру" и обвинил Запад в поддержке "агрессии" со стороны израильских военных. На такие слова турецкого лидера отреагировал премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.
Нетаньяху ответил на критику Эрдогана. Фото из открытых источников
Реджеп Эрдоган заявил, что Нетаньяху богаче Гитлера, ведь в своих военных действиях может полагаться на поддержку Запада, который в свою очередь создал режим для "гонений и охоты" на тех, кто поддерживает ХАМАС.
Беньямин Нетаньяху возразил, что израильские войска совершают агрессию и обвинил Эрдогана в признании террористических организаций.
Напомним, что в отличие от лидеров Запада и некоторых стран арабского мира, Эрдоган не признает ХАМАС как террористическую организацию.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Эрдоган не в первый раз резко критикует Израиль. Турецкий лидер назвал Израиль террористическим государством из-за атак по Сектору Газы и защитил боевиков ХАМАС.
Также "Комментарии" писали, что Израиль и ХАМАС получили мирный план от Египта по возможному урегулированию военного конфликта на Ближнем Востоке.
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