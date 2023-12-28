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Премьер-министр Израиля резко ответил Эрдогану, который сравнил его с Гитлером

Беньямин Нетаньяху отреагировал на резкие слова лидера Турции Реджепа Эрдогана.

сегодня, 10:20
Автор:
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Slava Kot
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Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что действия Израиля в Секторе Газа "заставляют скучать по Гитлеру" и обвинил Запад в поддержке "агрессии" со стороны израильских военных. На такие слова турецкого лидера отреагировал премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.

Премьер-министр Израиля резко ответил Эрдогану, который сравнил его с Гитлером

Нетаньяху ответил на критику Эрдогана. Фото из открытых источников

Реджеп Эрдоган заявил, что Нетаньяху богаче Гитлера, ведь в своих военных действиях может полагаться на поддержку Запада, который в свою очередь создал режим для "гонений и охоты" на тех, кто поддерживает ХАМАС.

"Эрдоган, совершающий геноцид против курдов и являющийся мировым рекордсменом по заключению журналистов, выступающих против его режима, является последним человеком, который может проповедовать нам мораль", — заявил Нетаньяху в социальной сети X.

Беньямин Нетаньяху возразил, что израильские войска совершают агрессию и обвинил Эрдогана в признании террористических организаций.

"Армия обороны Израиля, которая является самой нравственной армией в мире, борется за ликвидацию самой отвратительной и жестокой террористической организации в мире ХАМАС-ИДИЛ, совершившей преступления против человечества, которое Эрдоган хвалил и чьих лидеров он принимает", — сообщил Нетаньху.

Напомним, что в отличие от лидеров Запада и некоторых стран арабского мира, Эрдоган не признает ХАМАС как террористическую организацию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Эрдоган не в первый раз резко критикует Израиль. Турецкий лидер назвал Израиль террористическим государством из-за атак по Сектору Газы и защитил боевиков ХАМАС.

Также "Комментарии" писали, что Израиль и ХАМАС получили мирный план от Египта по возможному урегулированию военного конфликта на Ближнем Востоке.



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Источник: https://twitter.com/netanyahu/status/1740039502423265747
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