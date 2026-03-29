Президент Ирана критикует военных и выдвигает требования к командующему армией

В руководстве Ирана обостряется внутренний конфликт после того, как президент страны Масуд Пезешкиан публично раскритиковал военных за атаки на государства Персидского залива. По данным Iran International, иранский лидер выразил недовольство действиями командования Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и его руководителя Ахмада Вахиди.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан. Фото из открытых источников

Масуд Пезешкиан заявил, что эскалация конфликта с соседними странами лишь усугубляет изоляцию Ирана и может привести к катастрофическим экономическим последствиям. По информации источников, на которые ссылается оппозиционный ресурс Iran International, президент предупредил, что без прекращения боевых действий экономика страны может оказаться на грани коллапса через 3-4 недели.

Однако позиция президента Ирана вызвала резкую реакцию военных. Вахиди отверг обвинения и заявил, что правительство не смогло провести необходимые экономические и структурные реформы, которые могли бы стабилизировать ситуацию еще до начала войны.

Между тем, экономическая ситуация в Иране стремительно ухудшается. По сообщениям источников, цены на продукты растут каждый день, а некоторые базовые товары подорожали по меньшей мере на 50% по сравнению с довоенным уровнем. Из-за ограничения доступа к интернету многие сервисы не работают, предприятия испытывают острую нехватку сырья, а банковская система сталкивается с перебоями. В больших городах банкоматы часто остаются без наличных денег, а онлайн-банкинг работает нестабильно.

Согласно данным, приведенным государственными учреждениями, более 40% населения страны живет за чертой бедности.

Война на Ближнем Востоке началась 28 февраля с авиаударов Израиля и США по Ирану. Тегеран ответил атаками как на Израиль, так и страны Персидского залива, включая американские военные базы и гражданские объекты. Иран также заблокировал Ормузский пролив, через который до войны проходило примерно 20% мировых поставок нефти.

