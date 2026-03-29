Президент Ірану критикує військових та висуває вимоги до командувача армією

У керівництві Ірану загострюється внутрішній конфлікт після того, як президент країни Масуд Пезешкіан публічно розкритикував військових за атаки на держави Перської затоки. За даними Iran International, іранський лідер висловив невдоволення діями командування Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) та його керівника Ахмада Вахіді.

Президент Ірану Масуд Пезешкіан. Фото з відкритих джерел

Масуд Пезешкіан заявив, що ескалація конфлікту з сусідніми країнами лише поглиблює ізоляцію Ірану та може призвести до катастрофічних економічних наслідків. За інформацією джерел, на які посилається опозиційний ресурс Iran International, президент попередив, що без припинення бойових дій економіка країни може опинитися на межі колапсу протягом 3-4 тижнів.

Однак позиція президента Ірану викликала різку реакцію військових. Вахіді відкинув звинувачення і натомість заявив, що уряд не зміг провести необхідні економічні та структурні реформи, які могли б стабілізувати ситуацію ще до початку війни.

Тим часом економічна ситуація в Ірані стрімко погіршується. За повідомленнями джерел, ціни на продукти зростають щодня, а деякі базові товари подорожчали щонайменше на 50% порівняно з довоєнним рівнем. Через обмеження доступу до інтернету багато сервісів не працюють, підприємства відчувають гостру нестачу сировини, а банківська система стикається з перебоями. У великих містах банкомати часто залишаються без готівки, а онлайн-банкінг працює нестабільно.

Згідно з даними, наведеними державними установами, понад 40% населення країни наразі живе за межею бідності.

Війна на Близькому Сході розпочалася 28 лютого з авіаударів Ізраїлю та США по Ірану. Тегеран відповів атаками як на Ізраїль, так і на країни Перської затоки, включаючи американські військові бази та цивільні об'єкти. Іран також заблокував Ормузьку протоку, через яку до війни проходило приблизно 20% світових поставок нафти.

