Принц Ирана в изгнании обратился с предупреждением к Трампу

Иранский оппозиционный деятель Реза Пехлеви, сын свергнутого в 1979 году шаха, призвал президента США Дональда Трампа не вести переговоры с нынешним режимом Ирана. По его словам, любые попытки мирного диалога лишь отвлекут реальную угрозу для американцев.

Реза Пехлеви. Фото: Thomas Padilla/AP

Реза Пехлеви выступил на ежегодном собрании республиканских активистов и законодателей Конференции консервативных политических действий в Техасе. Его тепло встретили республиканские политики и иранские американцы. В своем обращении он обратился с предупреждением к Трампу призвав американского лидера не вести переговоры с действующим режимом Ирана.

"Единственное, что могут делать остатки этого режима, это выигрывать время, мошенничать и воровать. Они никогда не будут честными или настоящими партнерами по делу мира. Они выиграют время, притворяться, что ведут переговоры, а затем вернутся к своим старым джихадистским методам угрожания Америке, ее безопасности и ее интересу", — сказал Пехлеви.

65-летний принц представил себя потенциальным лидером переходного правительства в Иране и выразил готовность вернуться в страну после 47 лет изгнания. Реза Пехлеви подчеркнул, что цель его политической деятельности состоит в поддержке протестов и восстановлении прав и свобод иранского народа.

Несмотря на это, иранская оппозиция остается фрагментированной, а Трамп ранее выражал сомнение в способности Пехлева возглавить переходное правительство, намекая, что лучшим вариантом мог бы быть кто-то из внутренних политических кругов Ирана.

