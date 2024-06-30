Путин обратился к Саудовской Аравии: СМИ узнали, кого хочет вооружить российский диктатор

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Американская разведка и представители обороны США обеспокоены тем, что вторжение Израиля в Ливан может вызвать раздражение союзников Ирана в регионе и усилит сотрудничество Москвы и Тегерана. Кроме того, как указывает ресурс Middle East Eye, Путин хотел предоставить российское оружие йеменским хуситам.
Владимир Путин и Мухаммед ибн Салман. Фото из открытых источников
Нынешние и бывшие официальные лица США рассказали специализирующемуся на Ближнем Востоке изданию, что вторичными и третичными последствиями израильской атаки на ливанскую Хезболлу может стать усиление поддержки со стороны России так называемого "фронта Сопротивления" — альянса поддерживаемых Ираном вооруженных группировок. К ним относятся Хезболла, Хамас, Палестинский исламский джихад, иракские повстанцы-шииты и йеменские хуситы.
По данным американской разведки Путин перед тем как планировал отправить вооружение хуситам, обратился к саудовскому принцу Мухаммеду бин Салману, чтобы получить разрешение. Однако лидер Саудовской Аравии отказал российскому диктатору.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Иран пригрозил Израилю войной на уничтожение в случае атаки на Ливан, где базируется Хезболла. В Израиле отреагировали на угрозы Тегерана двумя пунктами.
Также "Комментарии" писали об украинском журналисте Виталии Портникове, который назвал две цели за которыми российский диктатор Владимир Путин ездил в Северную Корею.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!
Ігор
сегодня, 12:29
Переможець нацистів змінює світовий ландшафт. Поставити на місце терористів Ізраїлю - це означає зламати ідеологічний фундамент на якому тримається повоєнна гегемонія. Юдейці неперевершені саме в ідеології, а ні в створенні чогось. Приклад України доводить це: нічого не створюється, в тилу тихе болота але купа саметів миру та безпекових угод. Пропагандисти Портников Соловйов сіють ненависть серед народів. Божевільний під кайфом, по кілька разів на день виступає з промовами. Зламати ізраїльський нацистський ідеологічний корінь - це почати світову перебудову на багатополярну.