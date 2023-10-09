Россия передала ХАМАС захваченное в Украине оружие – готовит масштабную провокацию

Российские захватчики передали боевикам ХАМАС захваченное в ходе боевых действий в Украине оружие. Теперь страна-агрессор готовит масштабную кампанию по дискредитации Украины на Ближнем Востоке. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны.

Боевики ХАМАС. Фото: из открытых источников

У Буданова сообщают, что российское ГРУ (Главное управление Генштаба Вооруженных сил РФ) уже отправило боевикам ХАМАС захваченное во время боевых действий в Украине трофейное оружие, изготовленное в США и странах ЕС.

По задуму россиян следующим шагом должны стать фейковые обвинения украинских военных в якобы продаже западного оружия для террористов на регулярной основе.

Отмечается, что в рамках кремлевской дезинформационной кампании эти фейки должны лечь в основу ряда "разоблачительных публикаций" и "расследований" в западных СМИ.

В ГУР подчеркивают, что для убедительности российские спецслужбы намерены использовать соответствующие комментарии предателя украинской пограничной службы старшего лейтенанта Руслана Сырова, которые недавно сбежал в Москву.

Отметим, утром 7 октября по Израилю был нанесен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Вооруженное крыло ХАМАС объявило о начале операции под названием "Наводнение Аль-Акса" против Израиля. На территорию страны проникли боевики, идут бои, есть погибшие. Израильские власти созывают резервистов. О чем говорит происходящее – и к чему может привести? Почему атака началась именно сейчас? Может ли это как-то отразиться на российско-украинской войне? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — атаки боевиков ХАМАС на Израиль были спланированы за несколько недель до этого при содействии иранских спецслужб. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных членов ХАМАСа и Хезболлы. При этом в Госдепе США заявили, что доказательств причастности Ирана к этим событиям пока нет. Сам официальный Тегеран, как и в случае с поставками россиянам дронов Shahed, отрицает и свою причастность к атаке ХАМАС на Израиль, при этом в заявлениях поддерживает действия палестинских боевиков. Ну, а Совбез ООН, собравшийся по ситуации в Израиле, никаких действий и заявлений в итоге не принял. Эксперты проанализировали данные заявления специально для издания "Комментарии".



